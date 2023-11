Hemer: Frau verletzt sich im Wald schwer

Die Feuerwehr musste mit einem Geländewagen eine Frau in Hemer retten.

Hemer In Hemer hat sich eine 40-jährige Frau im Wald schwer verletzt. Sie wurde mit dem Geländewagen aus dem unwegsamen Gelände gebracht.

Eine Hemeranerin ist am Mittwochmorgen in Hemer am Sülberg im Wald gestürzt. Der von der Frau selbst alarmierte Rettungsdienst musste die Feuerwehr dazurufen, weil die Einsatzkräfte nicht mit dem Rettungswagen bis zur Unfallstelle fahren konnten.

Feuerwehr rückt mit Geländewagen in Hemer aus

Die Feuerwehr rückte mit dem Geländewagen aus, um die Verunglückte ca. 350 Meter bis zum Rettungswagen zu transportieren. „Aber auch hier gab es aufgrund des unwegsamen Geländes Schwierigkeiten“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Andreas Schulte. Die 40-Jährige, die mit ihrem Hund im Wald spazieren war, wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie mit Knochenbrüchen stationär verblieb.

