Hemer: Friedensinitiativen laden zum Ostermarsch ein

Über 80 Bürger haben sich am Karsamstag vor einem Jahr am Ostermarsch des Friedensbündnisses und Friedensplenums von Hemer nach Iserlohn beteiligt.

Hemer/Iserlohn. Dieses Mal führt der Friedenmarsch von Iserlohn nach Hemer. Die Abschlusskundgebung findet am Hademareplatz statt.

An die alte Tradition der Ostermärsche wurde im vergangenen Jahr mit einem Friedensmarsch von Hemer nach Iserlohn angeknüpft. An Karsamstag, 8. April, gibt es eine Fortsetzung, diesmal in umgekehrter Richtung.

Auftakt des Ostermarsches ist um 10 Uhr auf dem Alten Rathausplatz in Iserlohn. Über den Bahntrassenradweg wird dann nach Hemer gewandert. Dort findet um 12 Uhr auf dem Hademareplatz die Abschlusskundgebung statt. Es spielen die Bands „Paxx“ und „Pils & Kippe“. Das Friedensplenum Iserlohn und das Friedensbündnis Hemer rufen zur Teilnahme am Ostermarsch 2023 unter dem Motto „We still have a Dream“ auf.

Einender Traum von Frieden

„Der Krieg in der Ukraine überschattet gerade die vielen anderen Konfliktregionen auf der ganzen Welt. Weltweit sind Millionen Menschen von Kriegen und deren Folgen betroffen. Unzählige Menschen sind auf der Flucht und einige von ihnen haben in Deutschland Zuflucht gefunden. Unser Ostermarsch soll unsere Solidarität mit all diesen Menschen zeigen, mit denen uns der Traum vom Frieden eint“, laden die Initiativen alle Bürger herzlich ein.

