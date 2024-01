Bücherei Hemer: Fünfjähriger Dino-Fan ist Stammgast in der Bücherei

Hemer Er ist fünf Jahre alt und Bücher gehören zu seinem Leben fest dazu. Warum Felix Fuchs es liebt, wenn Mama ihm Geschichten vorliest.

Auf die Frage, warum er alle zwei Wochen zusammen mit seiner Mama in die Stadtbücherei Hemer geht und mit einer voll gepackten Tüte wieder herauskommt, antwortet Felix Fuchs ohne lang zu überlegen. „Ich mag doch so gerne Bücher“, sagt der Fünfjährige und fügt schnell hinzu: „Aber am liebsten Dino-Bücher“. Und da das Kind selbst noch nicht lesen kann, ist es Mama Katrin, die ihm jeden Abend die Geschichten vorliest. Das Vorlesen ist im Hause Fuchs ein festes Ritual.

1126 Bücher seit September 2020 ausgeliehen

Im Laufe des Jahres kommt da eine große Anzahl zusammen. So hat Felix im vergangenen Jahr insgesamt 435 Bücher, Tonies und CDs ausgeliehen, sein kleiner Bruder Moritz (2) brachte es auch schon auf 220. Felix bekam im September 2020 seinen Büchereiausweis, und seitdem hat er genau 1126 Bücher und andere Medien ausgeliehen. „Wir finden das natürlich toll, wir sind eine Familienbibliothek“, freut sich Büchereileiterin Gabriele Donath, dass es Familien gibt, in denen die Kinder früh in diese Richtung gefördert werden.

Lesestunde am Abend ein schönes Ritual

Katrin Fuchs ist selbst ein großer Bücherwurm, auch wenn sie es selbst zurzeit mit den beiden kleinen Kindern kaum schafft, ein Buch zu lesen. Aber die abendliche Lesestunde muss sein und macht allen großen Spaß. „Ich habe Felix schon etwas vorgelesen, als er noch im Babystuhl saß“, sagt die 38-Jährige, die glücklich darüber ist, dass die Kinder wie sie auch großen Spaß an Büchern haben. „Ich bin in dieser Bücherei groß geworden“, lacht die Mutter. Auch ihr Mann Heiko taucht gerne in andere Welten ein, aber lieber mit Hörbüchern während der Autofahrt.

Familie Fuchs: (v.li.) Heiko mit Moritz und Katrin mit Felix kommen gerne und regelmäßig in die Stadtbücherei. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Im Jahr 2023 haben insgesamt 4240 Kunden rund 111.000 Medien ausgeliehen. „Die Onleihe-Medien kommen noch hinzu, da liegt die Statistik erst im Januar vor. Aber ich rechne mit 14.300 Onleihe-Ausleihen. Damit werden insgesamt rund 125.000 Medien ausgeliehen werden“, so Gabriele Donath. Die 111.000 Medienausleihen verteilen sich auf 71.000 Bücher, 10.500 Hörbücher, 9500 Tonies, 6200 DVDs, 5500 Konsolenspiele, 2500 Spiele und 3400 Zeitschriften. Von den ausgeliehenen Büchern waren 49.000 Kinder- und Jugendbücher, 16.000 Romane und knapp 10.000 Sachbücher. 10.500 Ausleihen gingen auf die Hörspiele und 5.500 auf Konsolenspiele.

70 Prozent sind Kinder und Jugendliche

Von den 4240 Benutzern sind 2940 Kinder und Jugendliche, allerdings wurden davon nur 1410 Kinderausweise aktiv eingesetzt. Aktiv bedeutet, dass mindestens einmal im Jahr etwas ausgeliehen wird. „Da Familien oftmals für alle Kinder auf nur einen Ausweis ausleihen und oftmals auf denselben, damit sie nicht bei allen Konten auf die rechtzeitige Rückgabe aufpassen müssen, kann man die tatsächliche Anzahl der aktiven Kinderausweise schlecht festlegen. Deshalb zählen wir einfach alle angemeldeten Kinderausweise. Damit sind knapp 70 Prozent unserer Kunden Kinder und Jugendliche“, erläutert die Büchereileiterin.

Büchereileiterin Gabriele Donath überreichte Felix ein Geschenk. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Der Bestand der Bücherei beträgt 32500 Medien. Davon sind 12400 Kinder- und Jugendbücher, 4200 Romane und 6400 Sachbücher. Der Rest besteht aus AV-Medien (6500), Gesellschaftsspielen (525), Tonies (750) und Konsolenspielen (765). Musik-CDs und Zeitschriften gibt es zurzeit wegen des bevorstehenden Umzugs nur noch in geringerer Anzahl.

„Damit haben wir uns im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei der Anzahl der Benutzer als auch bei den Ausleihzahlen wieder gesteigert und haben die Ausleihzahlen von 2019 – vor Corona – erreicht. Und das trotz eines intensiven Bestandsabbaus, da wir aufgrund des Umzugs unseren Bestand erheblich reduzieren mussten, von 35.700 Medien auf 32.500 Medien“, freut sich Gabriele Donath, die freudig auf das kommende Jahr schaut. Es ist das Jahr der Veränderung, wenn die Bücherei im Rahmen des Programms „Regionale 2025“ umgebaut und sich anschließend komplett anders darstellen wird.

