Hemer: Fußgängerin blickt aufs Handy und läuft in Motorrad

Hemer. Unachtsamkeit hat zu einem Unfall in Hemer geführt. War das Handy Schuld?

Ungewöhnlicher Unfall am Mittwochmorgen in der verkehrsberuhigten Zone in Hemer: Eine Fußgängerin ist in ein fahrendes Motorrad gelaufen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 11.50 Uhr in Höhe der Stadtbücherei.

Zusammenstoß in verkehrsberuhigter Zone

Auf der Hauptstraße war ein Suzuki-Fahrer in Richtung Menden unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit angepasster Geschwindigkeit. Dennoch übersah eine 59-jährige Fußgängerin den Fahrer und lief seitlich in das Motorrad. Beim Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Für die Polizei gilt die Fußgängerin als Unfallverursacherin, weil sie nicht auf den Verkehr geachtet habe. Für Ablenkung hat möglicherweise ein Handy gesorgt.

