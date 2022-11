Hemer: Gedenken auf Friedhöfen am Ewigkeitssonntag

Hemer. Am Ewigkeitssonntag wurde der Verstorbenen gedacht, so auch auf dem Waldfriedhof in Hemer.

Am Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag genannt wird in der evangelischen Kirche traditionell der Verstorbenen gedacht. Aus diesem Anlass wurde Sonntagnachmittag in der Trauerhalle auf dem Waldfriedhof Hemer zu einer kurzen Andacht eingeladen. Während die Andacht liturgisch von Pfarrer Rolf Neuhaus gestaltet wurde, sorgten die 13 Bläser des CVJM Posaunenchores Hemer unter der Leitung von Waldemar Knaub für die musikalische Untermalung. „Es sind sicherlich einige unter uns, die im letzten Jahr jemanden verloren haben“, so Pfarrer Rolf Neuhaus bei seiner Begrüßung.

Schwierige Trauerphase

Im weiteren Verlauf thematisierte Neuhaus, wie schwer die Trauer oftmals sei, wenn man einen geliebten Menschen gehen lassen müsse. In solchen Situationen solle man voll Zuversicht auf Gott vertrauen, dass er den Hinterbliebenen einen Weg aus der Trauer aufzeige. „Das eigene Leben scheint verändert“, brachte es Neuhaus auf den Punkt. Es würde einem nach einem Abschied nicht leichtfallen, sich wieder dem Leben zuzuwenden. Nach dem Tod gebe es im Haus des Vaters noch viele freie Wohnungen und die Trauernden wüssten ihre Verstorbenen so bei Gott gut aufgehoben. Seine Worte untermauerte er mit dem Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1 und 2.

Aber nicht nur das Weiterleben nach dem Abschied wurde thematisiert. So erläuterte Neuhaus, dass ein Vater Unser am Sterbebett trösten könne. Auch ermutigte Neuhaus die Friedhofsbesucher in der Trauerhalle: „Unser Herz soll nicht immer gefangen sein.“

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer