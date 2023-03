Hemer: Gesamtschule erhält Europapreis für Friedensbild

Hemer. Klasse 6a der Europaschule Hemer belegt beim Foto- und Kurzfilmwettbewerb EuroVisions 2022 in der Fotokategorie den dritten Platz.

Jubel an der Europaschule am Friedenspark: Sie hat im Düsseldorfer Landeshaus einen Preis erhalten, den sie quasi schon im Namen trägt. Europaminister Nathanael Liminski hat die acht Gewinnerbeiträge des Foto- und Kurzfilmwettbewerbs EuroVisions 2022 ausgezeichnet.

Unter dem Motto „Europe4Youth – Gemeinsam für den Frieden“ waren Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, welche Symbole für Frieden und Solidarität in Europa stehen, wie die Europäische Union zu Frieden und Sicherheit auf der Welt beitragen kann und was die Jugend selbst für den Frieden tun kann.

Insgesamt hatten sich 2080 Schülerinnen und Schüler aus 129 Schulen an EuroVisions 2022 beteiligt. 613 Wettbewerbsbeiträge waren eingegangen, davon 494 Fotos und 119 Kurzfilme. Die Klasse 6a der Hemeraner Gesamtschule erreichte mit ihrem Bild „Fotogramme des Friedens“, das einen Soldaten mit weißer Flagge und Friedenstauben zeigt, in der Fotokategorie Sekundarstufe I den mit 300 Euro dotierten dritten Platz.

