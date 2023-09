Hemer: Gigantisches Scooter-Konzert im Sauerlandpark

Hemer. Was für eine Party! 9000 Scooter-Fans flippten beim Konzert im Sauerlandpark Hemer förmlich aus und feierten ausgelassen mit ihrem Idol.

Besser hätte die Mega-Konzertreihe im Sauerlandpark in Hemer am Samstagabend nicht beendet werden können. Scooter setzte einen fulminanten Schlusspunkt, und er - umgangssprachlich würde man sagen – riss den Park förmlich ab. 9000 Fans feierten den Star, der das lieferte, was man erwartet: eine durchgängige akustische und visuelle Explosion. Schon das Opening des Open-Air-Konzertes „God save the Rave“ war mit jeder Menge Pyrotechnik versehen, die ersten Feuersäulen schossen in den Himmel, dazu der Elektrobeat und die Vorfreude auf das, was da noch kommen wird.

Bereits am Nachmittag zog es die ersten auf das Parkgelände. Viele Hemeraner hatten sich dazu entschieden, zu Fuß in den Park zu gehen. So zog eine lange Karawane vor Konzertbeginn die Ostenschlahstraße hinauf. In den Autos wurde schon die eine oder andere kleine Party gefeiert, genau wie in Gärten und Garagen, wo Anwohner einfach das Scooter-Konzert mitverfolgten, ohne selbst auf dem Gelände zu sein.

Fans freuten sich auf Scooter-Konzert in Hemer

Die Fans auf den Gelände waren gut vorbereitet: Fan-Shirts mit den Aufdrucken „Scooter“ und „Hyper Hyper“ gab es genauso wie ausgefallene Kopfbedeckungen, funkelnde Haarkränze, Leuchtstäbe und Herzchen-Brillen. Mutter und Tochter reisten extra aus Frankfurt nach Hemer, um beim Konzert dabeizusein – ein Zeichen, dass die Band Generationen verbindet. „Wir finden es mega. Es gibt nichts besseres, wenn man auf diese Musik steht, und wir hören das auch zuhause“, freute sich das Fan-Duo, dass es die außergewöhnliche Show des Echo-Preisträgers gemeinsam erleben konnte.

Zwei DJs legten vor Scooter auf und heizten den Massen gehörig ein. Auch hier zeigte das Publikum, dass es unbedingt feiern will und tanzte los. Das war ein grandioses Warm-up, und als Scooter seine Show begann, gab es endgültig kein Halten mehr. Es war ein mehr als imposantes Bild. Die meisten Fans tanzten einfach durch, sangen mit. Scooter vereint alle Altersklassen, das wurde deutlich. Im Publikum gab es viele junge Leute, aber auch Ältere, die halt in jungen Jahren diese Musik gehört haben und immer noch lieben.

Scooter Open Air im Sauerlandpark Hemer 2023: Die Fans feierten es. Foto: Wolfgang Meutsch

Die Kombination aus mitreißenden Beats und der charismatischen Bühnenpräsenz von H.P. Baxxter sorgte für eine unvergessliche Live-Erfahrung. Flammen, Feuerwerke und Lichteffekte wurden immer wieder eindrucksvoll in die Show integriert. Die Band setzte alles daran, die visuelle und akustische Wirkung auf ihr Publikum zu maximieren. Immer noch einen obendrauf, schien das Ziel der energiegeladenen Formation auf der Bühne zu sein. Und so zog sich das durch den Abend.

Scooter ein Idol für mehrere Generationen

Die Fans, die für Scooter sogar aus Berlin, Hamburg und Belgien nach Hemer gereist sind, wuchsen am Samstagabend schnell zu einer großen Gemeinschaft zusammen. Diese Verbundenheit und Hingabe der Fans ist ein Beweis für die zeitlose Anziehungskraft von Scooter. Auch in den Verkaufsbuden ging es ab. Die Elektrobeats rissen auch das Personal mit. Genauso war es bei den vielen Kräften, die in verschiedenen Bereichen beruflich vor Ort waren. So war es schön, dass auch die Sanitäter ganz am Rande des Geschehens ein wenig mittanzten und der Notarzt anfangs ein paar Videos machen konnte, um sie später Familie und Freunden zu zeigen. Ein Kind freute sich, dass die Polizistinnen und Polizisten für ein Foto mit ihm bereitstanden. Ob dies das Highlight für den Jungen war?

„Das sind hier fantastische Vibes in Hemer, sollen wir aufhören oder lebt ihr noch?“ H.P. Baxxter freute sich über das Publikum, um gleich darauf in die Menge zu schreien: „How much is the fish?“

Open Air im Sauerlandpark Hemer: Scooter gab alles. Foto: Wolfgang Meutsch

Auf dem gesamten Himmelsspiegel konnte man das Bühnenspektakel gut verfolgen. Wer also seine Ohren hinsichtlich der enormen Lautstärke zwischendurch schonen wollte, hielt sich einfach weiter hinten auf. Dass der Bass ordentlich Wirkung zeigte, sagte auch ein Polizeibeamter grinsend: „Das ganze Auto vor dem Park hat vibriert.“

