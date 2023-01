Hemer: Glätteunfall mit 21.300 Euro Sachschaden

Hemer. Das Auto eines 18-jährigen Hemeraners geriet ins Rutschen und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Die Polizei meldet einen Glätteunfall am Samstag gegen 11.50 Uhr. Ein 18-jähriger Hemeraner Fahrzeugführer war auf der schneeglatten Fahrbahn des Rottmecker Weges mit seinem Auto ins Rutschen geraten und touchierte das Auto eines entgegenkommenden 55-jährigen Hemeraners. Dieser geriet laut Polizei dadurch ins Schleudern, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. An beiden Fahrzeugen und am Zaun entstand so ein Sachschaden in Höhe von 21.300 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer