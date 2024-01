Hemer: Glasfaserausbau der UGG verzögert sich weiter

Hemer Ursprünglich wollten „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) schon in der ersten Jahreshälfte 2023 mit dem Bau beginnen. Das sagt das Unternehmen.

Vor etwas weniger als einem Jahr hat die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) ihr Anliegen vorgestellt, rund 7500 Adressen in Hemer mit Glasfaser versorgen zu wollen. Seitdem sind zwar viele Werbeplakate des Joint Ventures zwischen Allianz und Telefonica zu sehen. Glasfaser wurde aber noch nicht verlegt. Ursprünglich hatte die Firma mit einem Baubeginn in der ersten Jahreshälfte 2023 geredet, zwischenzeitlich wurde dieser auf den Herbst 2023 verschoben. Nun teilt das Unternehmen weitere Verzögerungen mit und rechnet mit einem Baubeginn des Glasfasernetzes im Frühjahr.

„UGG arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung und setzt alles daran, so rasch wie möglich zu starten. Leider hat sich der Baustart für das Glasfasernetz in Hemer jedoch verzögert. Grund dafür sind äußere Faktoren, auf die UGG keinen direkten Einfluss hat – wie etwa örtliche Gegebenheiten, aber auch saisonale Witterungsbedingungen und Materialverfügbarkeiten“, heißt es in der Pressemitteilung von „Unsere Grüne Glasfaser“. Ein finales Datum wolle UGG weiterhin nicht nennen. Bauplanung und Bau könnten erst im Frühjahr aufgenommen werden.

So sieht der Ausbau in der Region aus

Nicht nur in Hemer will UGG ein Glasfasernetz bauen. In der Region geht das Unternehmen Projekte in Altena, Nachrodt-Wiblingerde, Menden, Halver, Attendorn und Iserlohn an. Ein erkennbarer Fortschritt verzeichnet die UGG vor allem in Halver. Dort sind die Standorte für die Hauptverteiler des Glasfasernetzes, die sogenannten PoPs (Point of Presence), laut Unternehmensangaben nun fix und das Aufstellen der Verteilerkästen soll in dieser Woche geschehen. Der Termin werde sich aber aufgrund der Wetterlage wahrscheinlich nach hinten verschieben. Die Tiefbauarbeiten sollen nach Fertigstellung der Feinplanung, dem sogenannten LLD (Low-Level-Design), voraussichtlich Mitte März starten. Auch dabei kann das Wetter die Arbeiten verzögern.

Auf eine zeitliche Eingrenzung legt sich die UGG in den Städten Altena und Nachrodt fest. Dort soll der Bau im Februar beginnen, wenn das Wetter mitspielt. Der Baubeginn in Attendorn ist für April vorgesehen. Der Bau in Iserlohn soll ebenfalls im Frühjahr beginnen.

Rückzug der UGG aus kleineren Kommunen

Jens Prautzsch, Geschäftsführer der UGG, meldete auf der Jahrestagung des Bundesverbands Breitbandkommunikation, dass die UGG bis zum Ende des Jahres 2023 mit 400 Kommunen Vereinbarungen geschlossen habe. Bei so vielen Projekten kommen immer wieder Unregelmäßigkeiten vor. Die Wirtschaftswoche berichtete zum Beispiel von mehreren Orten, in denen sich die UGG vom versprochenen Glasfaserausbau zurückgezogen hatte. Dort hatte Konkurrent Telekom mit einem eigenen Glasfaserausbau begonnen. Als Beispiele werden das hessische Melsungen und Gemeinden in Oberbayern wie Markt Wartenfeld, Langenbach, Eitting, Inning und Oberding genannt.

„Die UGG baut ihr Glasfasernetz eigenwirtschaftlich, ohne Förderung oder Steuergelder aus. Auch von der Gemeinde und den Haushalten möchten wir keinen Euro. Das bedeutet aber auch, ändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, z.B. weil ein Wettbewerber plötzlich die sogenannten ,Filetstücke‘, also nur jene Straßen mit besonders vielen Haushalten einer Gemeinde ausbaut, können wir ohne Förderung keinen eigenwirtschaftlichen Ausbau mehr betreiben“, erklärt Pressesprecher Jens Lauser die Entwicklungen.

Probleme an den Baustellen

Ebenso gab es laut Wirtschaftswoche an verschiedenen Orten Probleme mit dem Ausbau vor Ort. Bauarbeiten wurden angefangen und dann lange Zeit nicht fertig gestellt. Dazu sagt Jens Lauser von der UGG: „Unsere Baustellen werden an Generalunternehmer vergeben, welchen wir vertrauen und die wir sorgfältig im Vorfeld auswählen. Diese sorgen dann mit ihren jeweiligen Unternehmen für die einzelnen Abschnitte des Ausbaus.“

In der Baubranche sei es jedoch keine Seltenheit, dass der ein oder andere Unternehmer auch mal in Schwierigkeiten gerate. Materialengpässe, mangelnde Fachkräfte, Zahlungsschwierigkeiten, schnelles Wachstum oder gar zu viele Aufträge nennt Lauser als Gründe. „Wir versuchen dies bestmöglich zu verhindern, ganz ausschließen wird man es aber nie können“, so der Pressesprecher weiter.

Die UGG hat angekündigt, rund 7500 Adressen in Hemer mit einem Glasfaseranschluss auszustatten. Um die letzten Meter von der Straße zur Wohnadresse zu überbrücken, müssen Interessierte einen Vertrag mit einem Internetpartner der UGG abschließen. In Hemer ist dies zurzeit ausschließlich die Telefonica-Tochter O₂.

