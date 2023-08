Hemer: Große Sprechstunde der Stadtklinik für Kuscheltiere

Hemer. Wenn Teddy Schmerzen hat, hilft die Kuscheltierambulanz der Stadtklinik Hemer. Was das Angebot für Kinder so besonders macht.

Bauchschmerzen beim Teddybär oder ein gebrochenes Bein des geliebten Stoffhasen: „Krankheiten“ wie diese werden jetzt in der DGD Stadtklinik Hemer„behandelt“. Nach dem großen Premierenerfolg öffnet am Samstag, 26. August, vor dem Klinikgebäude zum zweiten Mal die Kuscheltierambulanz.

Zwischen 11 und 15 Uhr können Kinder ihre „verletzten und erkrankten“ Plüschtiere in der Kuscheltierambulanz untersuchen und behandeln lassen. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte der Stadtklinik und auch Mitarbeitende aus der Lungenklinik erwarten die kleinen Plüschtierpatienten mit Waffeln und Getränken.

Klinikabläufe erleben

Nina Lewe (li., Assistentin der Klinikleitung) und Reinhild Scholz-Jedamzik, Leitende Ärztin der Zentralen Notaufnahme ZNA) freuen sich auf die Plüschpatienten in der Kuscheltierambulanz am 26. August in der DGD Stadtklinik Hemer Foto: Privat / Haak

„Wir möchten den Kindern Einblicke in den Klinikalltag ermöglichen, damit sie die Zusammenhänge verstehen lernen und auch, um Angstgefühle zu nehmen, die möglicherweise zum Thema Krankenhaus oder Notfallambulanz bestehen“, lädt die Leitende Ärztin der Zentralen Notaufnahme (ZNA), Reinhild Scholz-Jedamzik, zur Kuscheltierambulanz ein. Vor dem Haupteingang der Klinik in der Breddestraße werden in Großzelten verschiedene Klinikabteilungen nachgestellt werden. So werden die Kinder mit ihren Kuscheltieren vom Wartezimmer, über ein Anamnesegespräch, Röntgen, Narkosegespräch, OP-Saal und Apotheke auf spielerische Art die Klinikprozesse erleben können.

Aufgrund des hohen Zulaufs im vergangenen Jahr öffnet die Kuscheltierambulanz ihre Türen auch schon am Vortag von 9 bis 14 Uhr für etwa 130 Kinder aus Kindertagesstätten. An beiden Tagen wird auch ein Rettungswagen (RTW) der Feuerwehr und die Zahnarztpraxis Dr. Doktor & Kollegen vor Ort sein. Für Kinder von Mitarbeitenden der DGD Stadtklinik und der DGD Lungenklinik findet am 26. August eine „VIP-Ambulanz“ von 15 bis 16 Uhr statt.

