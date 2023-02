Hemer: Großes Erlebnisfest zum Jubiläum des Heimatvereins

Der Bürger- und Heimatverein feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Holm Diekenbrock, Mechthild Tacke und Reinhard Ruberg freuen sich auf den Festakt und viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr.

Hemer. Der Bürger- und Heimatverein Hemer wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Das Jubiläum wird mit einem Festempfang am 30. Juni gewürdigt.

Der Bürger und Heimatverein ist in der Stadt Hemer nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr steht ein stolzes Jubiläum an: Der Verein, der diesen Namen seit 1949 trägt, wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund enthält das Jahresprogramm des BHV auch besondere Aktivitäten. Vorsitzender Holm Diekenbrock freut sich über das gut gefülltes Programm, in dem auf die Wünsche der Mitglieder eingegangen wurde. 200 Mitglieder zählt der BHV aktuell. „Das ist eine gute Zahl“, ist Diekenbrock begeistert, dass sich immer wieder neue Mitglieder dem Verein anschließen und mitarbeiten möchten.

Das Erlebnisfest zum Jubiläum findet im und rund um das Felsenmeer-Museum statt. Foto: Wolfgang Meutsch

Erster Vorsitzender war Pfarrer Paul Axthelm

Im Jubiläumsjahr werfen alle gerne auch den Blick zurück, und der ist durchaus spannend: So wurde am 30. Juni 1923 die „Ortsgruppe des Heimatbundes Iserlohn für den Amtsbezirk Hemer“ offiziell gegründet. Erster Vorsitzender des neuen Vereins war Pfarrer Paul Axthelm aus Deilinghofen. Insgesamt hat es in der Geschichte des Vereins bisher 14 Vorsitzende gegeben, von denen einige weit über zehn Jahre im Amt waren. Auch der aktuelle BHV-Chef Holm Diekenbrock ist schon seit 2008 im Amt.

Bewusste Entscheidung für zwei Veranstaltungen

Das Jubiläum steht dieses Jahr im Mittelpunkt der Aktivitäten. Ganz bewusst hat sich der BHV für zwei voneinander getrennte Veranstaltungen entschieden: Zum einen findet am Freitag, 30. Juni, der Festempfang außerhalb des Museums statt. Des Weiteren wird für Sonntag, 10. September, ein Erlebnistag am Felsenmeer-Museum organisiert. Das sind die Hauptveranstaltungen des Jahres 2023.

Für Mittwoch, 22. Februar, 15 Uhr ist eine Firmenbesichtigung bei Giersch-Enertech organisiert worden. Ein offenes Frühlingssingen findet am Donnerstag, 23. März, im Museum statt. Am 23. April wird die Ausstellung Hemeraner Künstler mit dem Titel „Wiedererwachen“ im Museum eröffnet.

Museen mit Freunden entdecken

Am Internationalen Museumstag findet von 14 bis 17 Uhr eine Veranstaltung mit dem Namen „Museen mit Freude entdecken“. Das gemeinsame Treffen mit dem Museums- und Heimatverein Menden findet am Donnerstag, 25. Mai, statt. Die Mitgliederversammlung wurde für den 15. Juni terminiert.

Eine Tagesfahrt führt den BHV am 22. Juli nach Essen: Das historische Werden und die Gartenstadt Margarethenhöhe werden an diesem Tag besucht. Am 20. August heißt es: „Westig – mehr als Kreuz und Kurve“. Von Oktober bis Dezember wird die LWL-Ausstellung „Feldbahngeschichten. Technik und Einsatz eines universellen Verkehrsmittels“ im Museum gezeigt. Die Ausstellungseröffnung findet am 15. Oktober statt.

Westfälische Küche mit Sören Hartmann

Am 25. Oktober wird mit Sören Hartmann westfälisch gekocht, und der Jahresabschluss mit Grünkohlessen findet am 24. November statt. Letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr ist der Adventszauber mit offenem Singen am 3. Dezember.

Der Bürger- und Heimatverein hat sich hinsichtlich der Öffnungszeiten des Museums etwas Neues überlegt. War es sonst so, dass das Museum sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet hatte,haben sich die Öffnungszeiten insofern verändert, dass das Museum jetzt jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr zu einer Themenführung öffnet. „Das ist super angekommen. Wir hatten das letzte Mal 50 Besucherinnen und Besucher im Museum“, freut sich Mechthild Tacke, stellvertretende Vorsitzende des BHV.

Modernere Präsentation des Vereins

Den runden Geburtstag hat der Verein zum Anlass genommen, sich moderner zu präsentieren. So wurden das Briefpapier und das Jahresprogramm neu gestaltet und an das Erscheinungsbild der Zeitschrift „Schlüssel“ angepasst. Zudem hat der Bürger- und Heimatverein eine neue E-Mail-Adresse bekommen: info@bhv-hemer.de

