Hemer: Großrazzia des Zolls offenbart Verstöße

Hemer/Bonn. Bundesweit hat der Zoll Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen kontrolliert, so auch am Sauerlandpark Hemer. Das sind erste Ergebnisse.

Rund 2500 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls überprüften am Wochenende bundesweit verdachtsunabhängig das Wach- und Sicherheitsgewerbe. Auch beim Open-Air-Konzert im Sauerlandpark sorgte der Zoll für Aufsehen. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

Kontrollen in und vor Supermärkten und Geschäften, der Schutz von Großveranstaltungen und Gebäuden, Kontrollen auf Flug- und Bahnhöfen – all diese Aufgaben werden von Beschäftigten im Wach- und Sicherheitsgewerbe wahrgenommen und wurden durch die Beschäftigten des Zolls überprüft. Dabei stand die korrekte Zahlung des Mindestlohns, die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten sowie die Aufdeckung von illegaler Beschäftigung im Fokus.

+++ Auch interessant: Gigantisches Scooter-Konzert im Sauerlandpark +++

Die Zöllner befragten bundesweit rund 6900 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen und führten bereits mehr als 260 Geschäftsunterlagenprüfungen durch. Dabei ergaben sich bislang in über 1600 Fällen erste Hinweise, die weitere Prüfungen erfordern.

Umfangreiche Nachprüfungen

„Bereits in acht Fällen wurden vor Ort Strafverfahren, hauptsächlich wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und in über 80 weiteren Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren, auch hier schwerpunktmäßig wegen Verstößen gegen die Meldepflicht zur Sozialversicherung, eingeleitet“, bilanziert die Generalzolldirektion.

+++ Lesen Sie auch: So funktioniert die virtuelle Höhlentour im Felsenmeer Hemer +++

Die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Hagen haben neben dem Sauerlandpark außerdem Kontrollen in Witten, Hattingen, Lüdenscheid, Werdohl und Hagen durchgeführt. „Es wurden insgesamt 64 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Bei den Befragungen ergab sich in fünf Fällen der Verdacht auf Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns und in zwei Fällen der Verdacht auf Leistungsmissbrauch, in dem die Arbeitnehmer den leistungsgewährenden Stellen ihre Arbeitsaufnahme verschwiegen haben“, berichtet das Hauptzollamt Dortmund. Eine Einzelauswertung für Hemer liege nicht vor. Nun schließen sich umfangreiche Nachprüfungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer