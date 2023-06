Hemer Grundschulen: Ergebnisse vom Freiluft-Fußballturnier

Hemer. Sechs Grundschulen und eine Förderschule sind in Hemer beim Freiluft-Fußballturnier angetreten. So haben die Mannschaften dabei abgeschnitten.

Jubelnd haben die Mädchen und Jungen der Freiherr-vom-Stein-Schule am Dienstagmittag auf der Sportstätte am Westiger Kreuz die Arme in die Höhe gerissen. Die Sundwiger Grundschule sicherte sich den Titel beim Freiluft-Fußballturnier der Hemeraner Grundschulen. Im Finale musste sich die Oesetalschule, die sich im Frühjahr den Hallenmeistertitel holte, geschlagen geben.

Insgesamt sechs Grundschulen aus dem Stadtgebiet und eine Förderschule gingen an den Start. In zwei Gruppen auf zwei Feldern wurde zunächst die Vorrunde ausgetragen, bevor dann die spannenden Partien auf dem Programm standen.

Auch einige Mädchen haben eine Position auf dem Platz

Allgemein waren es aber alles vorbildlich faire Partien. Vorwiegend bestanden die Mannschaften aus Dritt- und Viertklässlern. Erfreulich war dabei die Tatsache, dass auch einige Mädchen in den Teams waren. Den siebten Platz belegte am Ende die Regenbogen-Schule hinter der Ihmerter Schule auf Rang sechs. Der fünfte Platz ging an die Brabeckschule, während die Wulfertschule als Viertplatzierte das Podium nur knapp verpasste. Die Deilinghofener Grundschule schaffte den Sprung auf den dritten Podiumsplatz.

Diesterwegschule und Woesteschule mussten diesmal bei dem Turnier passen und auf die Teilnahme verzichten. Aber eigentlich waren alle Gewinner, wenn es nach dem olympischen Gedanken geht.

Und Pokale und Urkunden, die der Stadtsportverband Hemer gestiftet hatte, überreichten Klaus-Peter Uhlmann und Annemarie Reinhard-Flamme auch an alle teilnehmende Mannschaften. Der Stadtsportverband nutzte zugleich auch die Gelegenheit, Werbung für die Angebote in den Sommerferien zu machen. Beispielsweise wies Uhlmann auf das Stadtsportfest im Felsenmeerstadium hin.

Wie die Löwen gekämpft trotz heißer Temperaturen

Zudem konnte sich die Teams jeweils noch über einen kleinen Geldpreis von der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden freuen, den Stamatios Singh übergab. „Ihr habt gekämpft wie die Löwen und dass bei den heißen Temperaturen“, lobte auch Organisator Wolfgang Pusch die Mannschaften bei der Siegerehrung.

