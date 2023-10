Hemer: Gruselstimmung zu Halloween mit Flammen und Knochen

Hemer. Der Helloween-Spaziergang im Sauerlandpark und das Gruselhaus Am Wernshagen sorgten für schaurige Momente in Hemer.

Leuchtende Flammen auf dem Himmelsspiegel, Knochen, Gebeine und Spinnen im Aufgang zum Jübergturm und die Schauspieler von DAS Theater Hemer in schaurigen Kostümen haben am Dienstagabend zu Halloween ordentlich Stimmung auf dem Gelände des Sauerlandparks verbreitet. Aber auch an manch anderer Stelle wurde es in Hemer gruselig. So haben zum Beispiel die Familien Klinger und Meierhoff ihre Grundstücke in ein gemeinsames Gruselkabinett verwandelt. Vor allem für Kinder war es ein Spaß.

Mitglieder von DAS Theater Hemer posierten als Gruselgestalten beim Halloween-Spaziergang im Sauerlandpark. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Viel Zusammenarbeit aus verschiedenen Ecken hat den Halloween-Spaziergang zu einem Erlebnis gemacht. Die Löschgruppe Sundwig der freiwilligen Feuerwehr befüllte in diesem Jahr die Flammenkörbe auf dem Himmelsspiegel mit Holz und achtete beim Feuer auf die Sicherheit. Auf der Flora-Ebene war die „Ballettschule meets Pop“ mit einem Stand vertreten. Kinder konnten sich dort ihr Gesicht passend zur Gruselstimmung bemalen lassen. Neun Mitglieder von DAS Theater Hemer posierten in aufwendigen Kostümen auf den Wegen im Aufgang zum Jübergturm. Lichttechnik beleuchtete die Knochen und Spinnennetze am Wegesrand. Im von der Hemeraner Weihnacht bekannten Hexenhaus gab es Gruselgeschichten zu hören.

Riesiges Aufblaskostüm zeigt grünen Außerirdischen

Ein Hingucker waren aber auch die Besucher, die sich mit ausgefallenen Kostümen präsentierten. Mit dem überdimensionalen Aufblaskostüm der achtjährigen Lou wirkte es so, als würde ein grünes Alien ein Kind tragen. Stefan Schuhmacher wanderte als bleicher Totengräber umher. „Wir machen das gerne für die Kinder. Im letzten Jahr war ich der Joker“, sagte der Familienvater.

Die achtjährige Lou wurde scheinbar von einem grünen Alien getragen. Der achtjährige Luis tritt als schwarzer Drache auf. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Auf der Stay-Wild-Party im Alten Casino nebenan gab es ebenfalls einiges zu sehen. Fünf Mitglieder von DAS Theater Hemer platzierten sich in einer kleinen Geisterbahn unter einem Pavillon und erschreckten die Gäste.

Drei Wochen Arbeit für imposantes Gruselhaus

Außerhalb des Sauerlandparks streiften ebenfalls unheimliche Gestalten durch die Stadt. Viele Kinder gingen von Tür zu Tür und fragten nach Süßigkeiten. Richtig was zu sehen gab es an der Straße Am Wernshagen. Dort hatten die Familien Klinger und Meierhoff ihre Grundstücke in ein Gruselhaus verwandelt. Durch einen Rundgang konnten die Besucher durch Spinnennetze, Tatorte und dunkle Ecken spazieren.

Die Familien Klinger und Meierhoff haben ihre beiden Grundstücke in einen Halloween-Rundgang verwandelt. Dieses Mal wirkten auch andere Nachbarn mit. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Rund drei Wochen haben die Familien dekoriert, wie Patrick Meierhoff sagt. Teilweise mussten Deko-Elemente aufgrund des Wetters neu errichtet werden. Dass sich die Arbeit gelohnt hat, bemerkte er an den begeisterten Besuchern. Auch viele Nachbarn trugen zum Gruselspaß bei.