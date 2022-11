Hemer: Handgearbeitete Adventskränze beim Ghana-Aktions-Tag

Der CVJM Deilinghofen begeht am Sonntag seinen traditionellen Ghana-Aktions-Tag und lädt dazu herzlich ein.

Hemer. Der CVJM Deilinghofen unterstützt die ganaische Stadt Wawase mit der Aktion im Martin-Luther-Haus.

Auch mit wenigen Arbeitskräften bereitet sich der CVJM Deilinghofen auf den bevorstehenden Ghana-Aktions-Tag am kommenden Sonntag vor. Seit Anfang der Woche wird im Martin-Luther-Haus Abend für Abend eifrig gebastelt. In Handarbeit werden Adventskränze und Adventsgestecke hergestellt. Dabei werden die Rohlinge mit Tannengrün, Kerzen und Dekorationen bestückt – am Ende erstrahlen richtige Kunstwerke, die mit jeder Menge Liebe hergestellt wurden.

Für den guten Zweck gebastelt

Die Mitarbeiter des CVJM Deilinghofen wissen wie wichtig, der Aktions-Tag ist und geben daher alles. Der Basar zur Unterstützung der Aktivitäten in Afrika lockt am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr ins Martin-Luther-Haus. Dann wird neben den Kränzen und Gestecken auch Weiteres für den guten Zweck angeboten. Über das ganze Jahr hinweg wurden Handarbeiten angefertigt. Des Weiteren wird unter anderem selbstgemachter Likör verkauft. Außerdem gibt es wieder den beliebten Büchertisch, an dem sowohl neue Bücher als auch gebrauchte verkauft werden. Nicht fehlen darf die große Tombola.

Neu in diesem Jahr ist der Stand eines heimischen Imkers, der Honig verkauft und vor Ort Bienenwachskerzen herstellt. Bei dem Bummel über den traditionellen Basar können die Besucher sicherlich schon manch ein Weihnachtsgeschenk erwerben.

Wer nach dem Stöbern hungrig ist, kann sich bei Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln stärken und beim Plausch in der gemütlichen Atmosphäre verweilen. Mit einem Stand vertreten ist diesmal auch wieder der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen, der seine Arbeit vorstellt und neue Mitstreiter sucht.

Gebäude renovierungsbedürftig

Der CVJM Männerchor wird die Besucher mit Gesang erfreuen. Hintergrund des Ghana-Aktions-Tags ist seit jeher die Partnerschaft mit dem YMCA Wawase in Ghana. Seit 1992 unterstützt der CVJM Deilinghofen seinen Partner. Mit den Spendengeldern konnte dort eine Kindertagesstätte gebaut werden. Inzwischen ist das Gebäude dringend renovierungsbedürftig und mit den Planungen zur umfassenden Renovierung wird begonnen.

Der CVJM Deilinghofen trägt einen Teil der laufenden Kosten zum Betrieb der Einrichtung und möchte auch die anstehenden Renovierungsarbeiten finanziell unterstützen unter anderem mit dem Spendenerlös aus dem Ghana-Aktions-Tag. Zudem entstehen weiterhin pandemiebedingt zusätzliche Kosten für Desinfektionsmittel und medizinische Schutzausrüstung.

