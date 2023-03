Hemer: Haushalt mit sieben Gegenstimmen beschlossen

Hemer. Dirk Rus und Günter Eirich wurden außerdem für ihr Engagement mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet.

Mit sieben Gegenstimmen aus den Reihen der UWG hat der Rat der Stadt den Haushaltsplan und den Stellenplan für das Jahr 2023 in der Ratssitzung am Dienstagabend verabschiedet. Zuvor verlieh Bürgermeister Christian Schweitzer zwei Bürgern die Ehrennadel. Dirk Rus wurde für sein Engagement beim CVJM und beim Stadtjugendring und Günter Eirich für sein Engagement bei Pro Buch ausgezeichnet.

Nicht mittragen wollte die UGW vor allem die hohe Investition in die Modernisierung der Stadtbücherei. Rund 8,9 Millionen Euro kostet die Maßnahme, gefördert wird die Sanierung mit Regionale-Fördergeldern in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Die Haushaltsbegleitbeschlüsse, die eine Reihe von Einsparungen und Überprüfungen vorsehen, unterstützte die Unabhängige Wählergemeinschaft jedoch. Diese wurden einstimmig angenommen.

Das Gewicht des Ehrenamts

Vor dem Beschluss zum Haushalt richtete sich die Aufmerksamkeit der Ratsmitglieder auf das Ehrenamt. Dirk Rus ist seit 1974 Mitglied im CVJM und seit 2004 Vorsitzender des Vereins. Vor allem die Organisation der Jungscharstunden und der Jungscharfreizeiten wurden von Bürgermeister Christian Schweitzer in seiner Laudatio hervorgehoben. „Jedes einzelne Kind mit all seinen Fähigkeiten, Schwächen und Problemen wird hierbei von ihm gesehen und gefördert“, so der Bürgermeister. Außerdem ist Dirk Rus seit seinem 18. Lebensjahr im Stadtjugendring aktiv. Aktuell ist er der Vorsitzende. Ferienaktionen und Ehrenamtspartys hat er mitgeprägt.

Als „Herrn der Bücher“ bezeichnete Christian Schweitzer Günter Eirich, der sich seit 2011 für den Verein Pro Buch einsetzt. „Er sortiert die Bücher nach Kategorien und nach Autoren, damit Suchende die gewünschte Lektüre auch schnell finden können“, beschrieb es der Bürgermeister. Seit zehn Jahren öffnet Günter Eirich in zuverlässiger Weise jeden Dienstag und Freitag die Tür von Pro Buch und steht dort als Ansprechpartner zur Verfügung.

