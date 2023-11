Hemer: Heilpraktiker eröffnet Praxis für Psychotherapie

Hemer Der Hemeraner Heilpraktiker für Psychotherapie Bernd Schartau unterstützt Menschen, seelische und alltägliche Hürden zu überwinden.

In Zeiten gesellschaftlicher und globaler Umbrüche geht es vielen Menschen nicht gut. Das weiß der Heilpraktiker für Psychotherapie Bernd Schartau, der kürzlich am Lusebrink 7 in Hemer eine Praxis eröffnet hat. Er möchte helfen, wenn die Belastung am Arbeitsplatz zu groß ist und Menschen vielleicht sogar kurz vor einem Burnout-Syndrom stehen. „Langanhaltender Stress am Arbeitsplatz kann zu körperlicher und emotionaler Erschöpfung und damit verbundener reduzierter Leistungsfähigkeit führen“, so der 59-Jährige, der sich auch beim Gesundheitstag in Iserlohn vorstellen wird.

Neue Perspektiven entwickeln

Der Heilpraktiker für Psychotherapie möchte bei allen zur Seite stehen, wenn es darum geht, seelisch beeinträchtigende Lebenssituationen zu überwinden, insbesondere wenn diese in einem direkten oder indirekten Zusammenhang zur Arbeitswelt stehen. Für die Betroffenen sei es wichtig, zeitnah Hilfe zu bekommen, um neue Perspektiven zu entwickeln, um dadurch zu neuer Zuversicht und neuer Kraft zu finden.

