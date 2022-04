Hemer: Hier gibt’s die Wahlarena ‘22 zum Nachschauen

Wahlarena im Vorfeld der Landtagswahl 2022 im Alten Casino in Hemer (v.li.): Inge Blask, Matthias Eggers, Udo Förster, Charalambos Karagiannidis, Frank Oberkampf und Sylvia Olbrich.

Hemer. Wer zieht für Hemer in den Landtag ein? Schauen Sie hier eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen und Kandidaten.

Einen spannenden Schlagabtausch haben sich die sechs Landtagskandidaten für den Märkischen Kreis II geliefert, die an der Wahlarena von Heimatzeitung und Sauerlandpark am Donnerstagabend in Hemer teilgenommen haben.

Inge Blask (SPD), Matthias Eggers (CDU), Udo Förster (Die Linke), Charalambos Karagiannidis (AfD), Frank Oberkampf (FDP) und Sylvia Olbrich (Grüne) stellten sich den Fragen von IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann und Mirko Heintz vom Sauerlandpark.

Diskutiert wurden unter anderem die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg und die Themen Energie. Verkehr, Schule und Gesundheit. Seitenhiebe und auch ungeplante Aktionen blieben nicht aus.

Die Aufzeichnung des Facebook-Live-Streams können Sie sich an dieser Stelle noch einmal anschauen:

