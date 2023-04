Hemer: Hier kontrollierte die Polizei mit dem Radar

Hemer. Die Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen mit dem Radar durch. Einige Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Mit finanziellen Folgen.

Die Polizei kontrollierte in Hemer-Deilinghofen in der Deilinghofer Straße am Dienstag, 18. April, von 17.40 bis 19.30 Uhr die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer mit dem Radar. 387 Fahrzeuge wurden in der Zeit erfasst. In 17 Fällen verhängten die Beamten Verwarngelder, in zweien Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Der höchste gemessene Wert lag bei 72 Stundenkilometern. 50 km/h sind dort nur erlaubt.

