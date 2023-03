In Hemer führt der Märkische Kreis wieder Geschwindigkeitskontrollen durch.

Blitzer Hemer: Hier wird in der kommenden Woche geblitzt

Hemer. Der Märkische Kreis führt in Hemer wieder Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Hier stehen die Blitzer im Stadtgebiet kommende Woche.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen.

Am Mittwoch, 8. März, finden in Hemer Geschwindigkeitsüberwachungen in Geitbecke, Landhausen und im Zentrum statt.

