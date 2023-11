Hemer: Hilfe für Waisenkinder im afrikanischen Uganda

Hemer Andreas Körf und Walter Kayser aus Hemer machen sich für Not leidende Menschen Uganda stark und suchen weitere Unterstützer. Das ist gefragt.

Die Zustände, unter denen viele Menschen in Afrika leben müssen, sind erschreckend und leider immer noch keine Seltenheit. Auch das Ehepaar Kayser aus Hemer engagiert sich schon seit vielen Jahren in Afrika und hat vielen Menschen nicht nur ein Dach über dem Kopf verschafft und dafür gesorgt, dass sanitäre Einrichtungen gebaut werden, sondern hat ihnen damit auch ihre Würde zurückgegeben. Viele Projekte, die Unterstützung aus Hemer erfahren haben, wurden in Äthiopien umgesetzt. Hier stieg Walter Kayser auch selbst in den Flieger, um vor Ort mit anzupacken. „Das ist mir immer eine Herzensangelegenheit“, so der Hemeraner, der sich niemals zu schade war, bei brütender Hitze in Afrika zu helfen.

Ausstattung eines Waisenhauses

Jetzt geht es um Hilfsmaßnahmen, unter anderem in Uganda, für die er sich über die neue Hemeraner Organisation „Connecting Hearts for Jesus“ einsetzt. Gegründet wurde sie von Andreas Körn, der damit die „Caring Heart Breakthrough Ministries“ in Afrika von Deutschland aus unterstützen möchte. So wurden jetzt insgesamt 6500 Euro gesammelt und an Pastor Paul Musisi in Uganda überwiesen, der das Geld für die Ausstattung eines Waisenhauses nutzte und Betten, Matratzen und Decken für die Waisenkinder gekauft hat. Zuvor mussten die Jungen und Mädchen auf dünnen, kaputten und schmutzigen Unterlagen ohne Decke auf dem Boden schlafen. Das ist jetzt vorbei.

Unterricht auch während der Regenzeit

Aber die Not ist in vielen weiteren Bereichen sehr groß. Es soll ein nächstes Projekt von Pastor Paul Musisi unterstützt werden. Es muss dringend das Klassenzimmer fertiggestellt werden, damit die Kinder auch bei schlechtem Wetter - vor allem in der Regenzeit - unterrichtet werden können. Zudem muss sich die Versorgung mit Essen sichergestellt werden.

Für das Waisenhaus konnten Betten, Matratzen und Decken angeschafft werden. Foto: Privat / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

„Durch Andreas Körn haben wir von der aktuellen Situation in dem Waisenhaus erfahren, und wir versuchen nun, Hilfe für die notleidenden Kinder möglich zu machen“, erläutert Walter Kayser. Spendenpakete nach Afrika seien mittlerweile sehr teuer geworden, es sei einfach wichtig, vor Ort eine Vertrauensperson zu haben, die dann mit dem überwiesenen Geld agieren könne, so wie jüngst am Beispiel der Betten, Matratzen und Decken.

1000 Waisen und 120 Witwen

„Caring Heart Breakthrough Ministries“ ist eine interkonfessionelle Organisation, deren Arbeit über kulturelle, religiöse und ethnische Grenzen hinweggeht. Die Organisation konzentriert sich auf Waisen und Witwen, die der AIDS-Epidemie zum Opfer gefallen sind. Der Bau von Waisenhäusern, Schulen und Gesundheitseinrichtungen ist nun immens wichtig. Caring Heart Breakthrough Ministries betreut über 1000 Waisen und 120 Witwen. Allein die Versorgung mit Nahrung kostet jeden Monat 4000 Euro.

Wenn bessere Bedingungen herrschen, vielleicht ermutigt dies junge Menschen, dort zu bleiben. Andreas Körn

Besuch in Uganda für nächstes Jahr geplant

Andreas Körn selbst war noch nicht vor Ort, um sich ein Bild zu machen. „Eigentlich war dies schon für dieses Jahr geplant, aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen war es nicht möglich. Nächstes Jahr soll es aber soweit sein“, so der Hemeraner. Er findet es nicht nur wichtig, dass in der aktuellen Not in Uganda geholfen wird, sondern denkt auch weiter. „Wenn bessere Bedingungen herrschen, vielleicht ermutigt dies junge Menschen, dort zu bleiben“, sagt er. Der 56-Jährige hat Pater Paul Musisi bei einer christlichen Konferenz in Lüdenscheid kennengelernt. Dort ist die Idee der kontinuierlichen Unterstützung entstanden.

Wer die Projekte unterstützen möchte, kann auf das Spendenkonto einzahlen: CHforJ Connecting Hearts for Jesus gUG, IBAN: DE14 4506 0009 0044 4470 00

