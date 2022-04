Hemer: Hilfsgüter und Wohnungen für Geflüchtete

Hemer. Jürgen Siedler startet eine Hilfsaktion für Geflüchtete und hofft auf weitere Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum in Hemer.

Lebensmittel, Medikamente und Verbandsmaterial im Wert von 15.000 Euro sind auf Privatinitiative des Unternehmers Jürgen Siedler vor wenigen Tagen für ukrainische Geflüchtete an die polnisch-ukrainische Grenze nach Lemberg transportiert worden.

Viele Mitarbeiter mitukrainischen Wurzeln

„Als Unternehmer haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung: Bei uns arbeiten viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln, die Familie dort haben. Wir bekommen tagtäglich die Sorge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Verwandten mit und wollten daher mit unserer Spende unsere Solidarität zeigen“, berichtet Siedler, der Geschäftsführender Gesellschafter der M+S Silicon in Dortmund ist und in Hemer wohnt.

Transportiert wurden die Hilfsgüter von der ukrainischen Firma Ligo GmbH, die in den vergangenen Wochen viele Lkw-Ladungen voller Spenden in die Ukraine brachte. Darüber hinaus hat Siedler für elf Geflüchtete Unterkünfte in Hemer gefunden. Dafür hat er mit der Unterstützung des HTV Hemer, der seine Mitglieder zu Möbelspenden aufrief, vier leerstehende Wohnungen eingerichtet und bewohnbar gemacht. In seinem Privathaus leben momentan drei geflüchtete Menschen. Siedlers Tochter hat vier Geflüchtete aufgenommen, seine Mutter einen und sein Nachbar drei Ukrainer.

Gemeinsam mit denHaustieren geflohen

„Neben Müttern mit ihren Kindern sind darunter auch Großeltern mit ihrem Enkel sowie eine Frau mit Hund. Besonders für Menschen, die gemeinsam mit ihren Haustieren geflohen sind, ist es sehr schwierig eine Unterkunft zu finden. Daher freuen wir uns, in diesem Fall helfen zu können“, so Siedler und ergänzt: „Ich hoffe, dass noch mehr Unternehmer ihre Kontakte und Möglichkeiten nutzen, um zum Beispiel den dringend benötigten Wohnraum für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer