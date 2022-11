Advent Hemer: Höchster Lichterbaum der Stadt steht in der Dorfmitte

Ein Maibaum wird in Hemer zum höchsten Weihnachtsbaum. Die Feuerwehr und BSV machen dies in Ihmert möglich.

Hemer. Mit Hilfe der Löschgruppe Ihmert und der Artillerie des BSV wird der Ihmerter Maibaum wieder zum größten Lichterbaum der Stadt. Die Maibaumfiguren wurden am Wochenende abgenommen und durch die Lichtelemente ersetzt.

Nachdem viele Bürger im ersten Corona-Jahr den Verzicht auf die Beleuchtung bedauert hatten, sollen die LED-Leuchten in diesem Advent wieder die Dorfmitte prägen. Wie im gesamten Stadtgebiet werden die Lichterketten in der Nacht abgeschaltet. Von 6 bis 8.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr soll der Baum erstrahlen. Offiziell eingeschaltet wird der Ihmerter Weihnachtsbaum beim „Anglühen“ am Mittwoch, 23. November, um 17 Uhr.

