Hemer: Hoher Andrang auf den Martinsumzug in Apricke

Deilinghofen. In Begleitung von Sankt Martin hoch zu Ross zogen Kinder und Erwachsene mit Laternen durch das Dorf.

Wahrlich etwas überrascht von dem Andrang bei ihrem Martinsumzug waren die Vereinsmitglieder des Bürgervereins Apricke. 2016 fand der traditionelle Martinsumzug das letzte Mal statt. „Da waren kaum Kinder da“, begründet Oliver Klein vom Leitungsteam die damalige Entscheidung, den Martinsumzug nicht mehr durchzuführen. In diesem Jahr wurde schon früh beim BV Apricke angefragt, ob es den Laternenumzug nicht doch wieder geben könnte. Gesagt, getan. Kristina Marth und Sandra Lach vom Kinderteam organisierten den Martinsumzug. Und der Zuspruch war riesig. 140 Brezel waren im Vorfeld schon reserviert und die restlichen 20 waren schneller vergriffen als man zuschauen konnte.

Doch bevor die Brezeln verteilt wurden und bei Getränken rund um das Vereinsheim am Riemker Weg gesellig geplauscht wurde, ging es zunächst durchs Dorf. Angeführt von „Sankt Martin“ hoch zu Ross schritt die Menschenmasse einmal durch Apricke.

Kleines Schauspiel und typische Martinslieder

Eulen, Einhörner, Füchse und Co. leuchteten dabei als Laternen den Weg. Manch einer hatte gar den Kinderwagen noch mit einer Lichterkette geschmückt.

Hinzukamen Fackelträger, die die Absicherung des Umzuges übernahmen. Wieder am Vereinsheim angekommen, wurde dort die Geschichte vom Soldaten Martin und dem armen Bettler erzählt. In einem kleinen Schauspiel konnten die Besucher sehen, wie sich die Situation mit der Mantelteilung damals zugetragen hat. Natürlich wurden in Apricke auch die typischen Martinslieder wie „Sankt Martin“ gesungen.

Nach St. Marin folgt der Nikolaus

Insgeheim hofft man in Apricke, die Besucher nicht nur angelockt zu haben, weil es sonst wenige Angebote gab. Gerne würde man sich zukünftig bei den Veranstaltungen immer über solch ein volles Haus freuen.

Und vielleicht geht der Wunsch bereits bei der Nikolausfeier am 10. Dezember in Erfüllung. Ab 15 Uhr gibt es dann im Vereinsheim ein Kinderprogramm und natürlich wird der Nikolaus erwartet. Anmeldungen dafür, damit auch jedes Kind vom Nikolaus beschenkt werden kann, werden per E-Mail an sandraundkristina@web.de oder telefonisch unter 02372/9673886 entgegengenommen.

