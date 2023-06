Hemer: Hoher Betrag durch falsche SMS erbeutet

Die Polizei berichtet von einem Betrug, der mit Hilfe einer SMS begann. Ein Hemeraner verlor so viel Geld.

Hemer. Ein Hemeraner fiel auf eine betrügerische SMS rein und verlor einen hohen Geldbetrag. Die Polizei warnt vor der sogenannten „Smishing“-Methode.

Ein 36-jähriger Hemeraner ist am Donnerstag auf eine betrügerische SMS hereingefallen, laut der er seine Handy-App für das Online-Banking aktualisieren müsse. Dies berichtet die Polizei. Er klickte auf den mitgeschickten Link. Damit landete er jedoch nicht, wie er annahm, auf der Online-Banking-Seite seiner Sparkasse, sondern auf einer betrügerischen, täuschend acht nachgebauten Seite.

Dort trug er die geforderten Daten ein. Darauf meldete sich ein Mann telefonisch und behauptete, er arbeite bei der Sparkasse. Angeblich habe es einen Kontozugriff aus Frankfurt gegeben. So brachte er den Hemeraner dazu, einen Link aus einer weiteren SMS in eine App einzutragen. Am Samstag stellte er fest, dass ein hoher Betrag von seinem Konto abgebucht worden ist. Die Polizei warnt vor der Online-Betrugsmasche, die auch als „Smishing“ bekannt ist.

