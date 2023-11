Hemer: Ihmerter Vereine trauern um Rudi Hülter

Ihmert Mit Rudi Hülter ist einer der engagiertesten Bürger aus Ihmert gestorben. Der BSV trauert um seinen Ehrenvorsitzenden.

Er war eine echte Ihmerter „Hottenfurt“, tief verwurzelt im Dorf, engagiert in vielen Bereichen: Rudi Hülter ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Schon in jungen Jahren trat er Ihmerter Vereinen bei. Im TSV gehörte er mit 72 Jahren Mitgliedschaft zu den langjährigsten Sportlern, spielte in jungen Jahren Feldhockey und war Geräteturner. 1954 im Alter von 14 Jahren wurde er auch Mitglied im BSV Ihmert, in dem er sich fortan in vielen Bereichen engagierte. 1965 erlangte er mit 25 Jahren die Königswürde, 1995 wurde er Kaiser. Seit 1971 war er im Vorstand engagiert, leitete von 1985 bis 1997 als Vorsitzender die Geschicke des Vereins.

Für seine außerordentlichen Verdienste ernannte ihn der BSV zum Ehrenvorsitzenden. Auch als solcher blieb er bis ins hohe Alter aktiv. Sein Rat im Vorstand war stets gefragt. Sein Leben war der Schützenverein und dort vor allem die Artillerie. Unvergessen sind die Schützenfestauftakte auf seinem Hof. „Wir verlieren mit Rudi nicht nur einen sehr geschätzten Schützenbruder, sondern auch einen Freund und Mentor. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden“, so der BSV Ihmert. Auch in weiteren Vereinen war Rudi Hülter Mitglied, so im MGV „Sängerbund“ Ihmert und im Posaunenchor. Er gehörte zu den Mitbegründern des Tennisclubs Ihmerts.

Industriebrache im Dorf verhindert

Auch beruflich hielt es Rudi Hülter im Dorf. In der Firma Hubbert & Wagner begann er seine Ausbildung, stieg schnell zum Prokuristen auf. 47 Jahre lang hielt er dem Unternehmen die Treue. Nach der Aufgabe des Firmenstandorts war es ihm ein besonderes Anliegen für eine in das Dorf passende Nachnutzung der Immobilien zu sorgen. Das gelang ihm 2004 durch den Verkauf des Firmengeländes an die Team Hell und Schulte GmbH. Durch die Eröffnung eines Gewerbeparks wurde eine Industriebrache in der Dorfmitte verhindert.

83 Jahre lang hat Rudi Hülter das Dorfleben genießen können. Reich war dadurch sein Wissen über die Geschichte Ihmerts, das er auch beim Bürgerverein gerne weitergab.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 18. November, um 12 Uhr in der Kapelle des Ihmerter Friedhofs statt. Die Schützen geben ihrem Ehrenvorsitzenden das letzte Geleit.

