Hemer: IKZ verlost Karten für ausverkauftes Scooter-Konzert

Hemer. Am Samstag und Sonntag können sich Fans an die Hotline wenden und 2 mal 3 Karten für das Konzert von Scooter im Sauerlandpark gewinnen.

Das Konzert von Scooter am Samstag, 2. September, ist ausverkauft. Rund 9000 Besucher erwartet der Sauerlandpark Hemer. Mit dem Gewinnspiel der Heimatzeitung kann man aber doch noch an Karten kommen. Verlost werden in Kooperation mit dem Sauerlandpark drei mal zwei Karten für das Event. Bewerben kann man sich ausschließlich am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, über einen Anruf der Hotline 01378/787631. Zur Teilnahme muss man seinen Namen und die Adresse nennen. Der Anruf kostet jeweils 50 Cent, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner können über den Haupteingang an dem Kreisverkehr Ostenschlahstraße zum Event gelangen (nicht über den Eventeingang). Die Band Scooter mit Frontmann H.P. Baxxter feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer