Herbstferien in Hemer: Angebot für Kinder vom Sauerlandpark

Das grüne Klassenzimmer des Sauerlandparks bietet in Hemer Herbstfreizeiten an.

Hemer. Das Grüne Klassenzimmer des Sauerlandparks in Hemer bietet im Oktober zwei Freizeiten für Kinder an. Was geboten wird und wie man mitmachen kann.

Nach den guten Erfahrungen des Frühjahrs bietet das Team von „WissensWert Natur“, dem Grünen Klassenzimmer des SauerlandparksHemer, auch in den Herbstferien für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eine Freizeit an.

„Das außerschulische Bildungsangebot in den Herbstferien richtet sich an naturbegeisterten Kids, die Lust haben, die heimische Natur zu entdecken – im Park und drumherum“, sagt Gesche Rademacher, Koordinatorin von „WissensWert Natur“. Gemeinsam mit einem fachkundigen Betreuungsteam entdecken die Kinder das Felsenmeer, den Wald und die umliegenden Wiesen und erkunden auch die kleinen und großen Bewohner. Geplant sind außerdem Aktionen wie Geocaching- und Land-Art-Erlebnisse, mit Becherlupen auf Insektenjagd gehen oder gemeinsam Specksteine bearbeiten. Außerdem stehen Teamchallenges, Rallyes durch den Sauerlandpark, Picknicks und natürlich ganz viel Zeit auf den Spielplätzen des Parks auf dem Programm.

Ganztägiges Programm in den Herbstferien vom Grünen Klassenzimmer

Der Startschuss fällt immer morgens zwischen 8 und 8.30 Uhr. Dann werden die Kinder vom Team des Parks in Empfang genommen. Anschließend starten die ersten Aktivitäten. Nach einem kleinen Frühstück, das die Eltern ihren Kindern mitgeben, sind weitere Kurse und viel Spielzeit eingeplant. Die Parktage enden zwischen 14.30 und 15 Uhr. Dann können die Kinder am Parkplatz Deilinghofen von ihren Eltern abgeholt werden.

Anmeldungen für das dreitägige Programm, das in der ersten Ferienwoche, von Mittwoch, 4. Oktober, und bis Freitag, 6. Oktober, stattfindet oder das fünftägige Programm, das am Montag, 9. Oktober, beginnt und bis Freitag, 13. Oktober, dauert, sind ab sofort per Mail an klassenzimmer@sauerlandpark-hemer.de oder per Post möglich. Pro Ferienwoche können maximal 15 Kinder am Herbstferienprogramm teilnehmen. Die Plätze werden nach zeitlichem Eingang der Anmeldungen besetzt.

Kosten für die dreitätige Freizeit in den Herbstferien

Eltern zahlen für die dreitägige Freizeit pro Kind 120 Euro und die fünftägige Freizeit 195 Euro. Diese Summe ist vor Beginn des Kurses zu überweisen. Darin enthalten sind alle Materialien, die die Kinder zum Basteln und Werken brauchen, sowie der Eintritt in den Park. Auch ein beheizter Gruppenraum steht den Kindern bei schlechtem Wetter zur Verfügung.

