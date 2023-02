Hemer: Innenminister Reul übergibt besonderes Löschfahrzeug

Innenminister Herbert Reul überreichte in Münster vier Löschfahrzeuge an die Feuerwehren, unter ihnen Frank Böckelmann (re.) aus Hemer.Privat

Hemer/Münster. Innenminister Herbert Reul hat auch der Feuerwehr Hemer ein Löschfahrzeug übergeben. Das ist das Besondere an dem Fahrzeug.

Eine besondere Ehre für die Hemeraner Feuerwehr: Innenminister Herbert Reul überreichte Frank Böckelmann, Löschgruppenführer in Sundwig, die Schlüssel für ein neues Löschgruppenfahrzeuge für den Katastrophenschutz. Die Übergabe fand am Institut der Feuerwehr NRW in Münster statt, wo Reul Fahrzeuge an vier Feuerwehren in NRW überreichte.

Damit endet ein langjähriger Beschaffungsprozess, durch den insgesamt 109 baugleiche Fahrzeuge durch das Land NRW beschafft und gleichmäßig im Land stationiert wurden. Die Feuerwehren sind zunehmend mit Einsatzszenarien wie Waldbränden und Hochwasser, die auf Extremwetterereignisse zurückzuführen sind, konfrontiert. Diese Situation wird sich nach Expertenmeinung in den kommenden Jahren noch verschärfen.

Ausrüstung für Waldbrände und Hochwassereinsätze

Innenminister Herbert Reul

In Nordrhein-Westfalen sind die Kreise und kreisfreien Städte maßgeblich für den Katastrophenschutz verantwortlich. „Im Zusammenspiel mit den beteiligten Kommunen wehren sie die Gefahren aus diesen Extremwetterereignissen ab. Dabei werden sie vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt“, teilt das Institut der Feuerwehr mit. Ein Baustein dieser Unterstützung besteht in der zentralen Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die gleichwertige Ausstattung von Einheiten der überörtlichen Hilfe. Hierzu hat das Land bislang 104 Katastrophenschutz-Löschfahrzeuge an die Kommunen übergeben. Ein weiteres Fahrzeug steht für Ausbildungs- und Einsatzzwecke am Institut der Feuerwehr NRW.

Der Übergabe der letzten Fahrzeuge ist ein langer Weg vorangegangen. Die ersten Gespräche fanden bereits 2014 im damaligen Ministerium des Innern statt. Dort wurde ein Konzept entwickelt, den Kreisen und kreisfreien Städten je zwei hochwertige Fahrzeuge für das breite Aufgabenspektrum im Katastrophenschutz zur Verfügung zu stellen, die aber auch im Einsatzalltag bei den Kommunen genutzt werden können.

33,5 Millionen Euro investiert

Am Donnerstag erfolgte durch Innenminister Herbert Reul die Übergabe der letzten vier Fahrzeuge an die Feuerwehren Hemer, Herford (Kreis Herford), St. Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) und Dortmund. Das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 33,5 Millionen Euro hat den Katastrophenschutz in NRW weit nach vorne gebracht. Innenminister Herbert Reul: „Ich möchte mich bei allen Beteiligten, insbesondere bei dem Institut der Feuerwehr NRW, das dieses Fahrzeug federführend konzipiert sowie das Vergabe- und Auslieferungsverfahren durchgeführt hat, bedanken. Mit diesen Fahrzeugen werden Menschenleben gerettet. Wir müssen uns auf das Undenkbare vorbereiten, um vorbereitet zu sein, wenn es doch passiert. Mein Dank gilt ebenfalls allen Feuerwehrangehörigen, die sich unermüdlich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Sie sind es, die die Technik zum Wohle anderer einsetzen. Meine große Bitte: Allzeit gute Fahrt und kommen Sie jederzeit sicher aus dem Einsatz zurück!“ Das Hemeraner Fahrzeug wird im Gerätehaus Sundwig stationiert.

