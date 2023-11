Hemer/Iserlohn: Das Eishockey-Herz schlägt für das Sauerland

Der rockende Roosters-Arzt Jochen Veit wird auf der Tour mit der Gruppe „Die Band heißt Horst“ in Iserlohn auftreten.

Um das Kultlied „Sauerland“ von Reiner Hänsch und seiner Gruppe Zoff dreht sich der fünfjährige Geburtstag des Hemeraner Eishockey-Museums „puck“. Eine Reise durch das Sauerland mit dem Biggesee als Ziel ist am Samstag, 6. Juli 2024, geplant. Von Iserlohn geht es nach Winterberg, Züschen und Schmallenberg, vorbei an Hundesossen und Kalberschnacke. Der Weg führt auch auf ein gechartertes Schiff. Der Vorverkauf für die Reise beginnt am Samstag, 25. November.

„Eishockey-Fans und die, die es noch werden wollen, sollten an der Sauerland-Kultlied-Tour am Samstag, 6. Juli 2024 teilnehmen“, heißt es von dem Förderverein des Eishockey-Museums. Um 9 Uhr geht es los am Iserlohner Hemberg-Parkplatz. Nach den Stationen Winterberg, Züschen und Schmallenberg, vorbei an Hundesossen und Kalberschnacke, ist der Biggesee das Reiseziel. Dort geht es für rund zwei Stunden auf ein gechartertes Schiff. Bei Pommes und Currywurst wird eine Rundreise starten, auf der der rockende Roosters-Arzt Jochen Veit mit der Gruppe „Die Band heißt Horst“ auftreten wird. Die Rückkehr nach Iserlohn ist gegen 18 Uhr geplant.

Flüssige Erfrischung in Züschen zum Zischen

Die Anzahl der Reisenden ist auf 150 Personen begrenzt. Drei Busse fahren los. Im Fahrpreis enthalten sind die Busfahrt, die Schiffstour (inklusive Pommes und Currywurst), die „flüssige Erfrischung in Züschen zum Zischen“ sowie ein Lunchpaket („Roosters-Sonderzug-Tüte“ mit Frikadelle, Pfefferbeißer, Mettwurst der Fleischerei Webers in Hemer). Alle Getränke in den Bussen oder auf dem Schiff müssen aber selber bezahlt werden.

Wer bis zum 31. Januar 2024 kauft, zahlt 75 Euro, danach kostet die Sauerland-Tour 85 Euro. Wer mitfahren möchte, muss die Karte samstags oder sonntags zwischen 13 und 16 Uhr im „,puck‘ - Das Eishockey-Museum“ in Hemer an der Edmund-Weller-Straße 2 kaufen. Es ist nur Barzahlung möglich. Der Kartenverkauf für diese Sauerlandtour beginnt am Samstag, 25. November, um 13 Uhr.

Am 5. Juli 2019 wurde das Eishockey-Museum „puck“ eingeweiht.

