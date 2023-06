Hemer/Iserlohn: dm-Initiative spendet 3000 Euro an Vereine

Hemer/Iserlohn. Ein Kindertheater in Iserlohn und ein Mittagstisch in Hemer werden dank einer dm-Initiative unterstützt. Wie sie an die Spende gekommen sind.

Wenn in einer dm-Filiale in fantasievollen Kostümen gesungen und getanzt wird, dann verdeutlicht das ein besonderes Ereignis: Das musikalische Kindertheater „Märchenland“ aus Iserlohn freute sich über eine Spende in Höhe von 1800 Euro, und der Hemeraner Mittagstisch „Iss mit“ konnte 1200 Euro in Empfang nehmen.

Unter dem Motto „Lust auf Zukunft“ feiern die dm-Drogeriemärkte ihren 50. Geburtstag und haben zu diesem Anlass die dm-Zukunftsinitiative ins Leben gerufen. Zum Auftakt dieser Zukunftsinitiative fördert dm rund 3000 Projekte von Vereinen, Organisationen oder Initiativen, die sich für die Zukunftsthemen engagieren. In den Filialen in Iserlohn und Hemer konnten die Kunden für die Projekte abstimmen.

Gewinner waren schließlich die beiden Vereine. Das musikalische Kindertheater „Märchenland“ bringt seit zehn Jahren Kinder und Erwachsene auf die Bühne. Zahlreiche Märchenaufführungen gab es bereits. Am 27. August ist das multikulturelle Kindertheater auf dem Zeitungs- und Theaterfest in Iserlohn zu sehen. Am 18. Dezember folgt eine Aufführung im Saalbau Letmathe.

Der Hemeraner Mittagstisch „Iss mit“ kann durch die Spende weitere Mittagessen für Bedürftige im Jugend- und Kulturzentrum anbieten und bedankte sich ebenfalls herzlich.

