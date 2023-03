Hemer/Iserlohn: Junge soll auf Teenager eingestochen haben

Die Polizei konnten einen einen Jungen und einen mutmaßlichen Mittäter nach einer vermeintlichen Messerattacke in Iserlohn festnehmen.

Hemer/Iserlohn. Ein 14-jähriger Iserlohner soll in Hemer auf zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 eingestochen haben. Einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr

Im Bereich des Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße in Hemer trafen am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr mehrere Jugendliche aufeinander. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 14-jähriger Iserlohner auf zwei Jugendliche aus Iserlohn (14) und Hemer (16) eingestochen haben. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort.

Polizei nimmt Jungen und Mittäter in Iserlohn fest

Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn und einen mutmaßlichen Mittäter (17, Hemer) am Abend auf Iserlohner Stadtgebiet antreffen und vorläufig festnehmen. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Die Opfer wurden mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Beim 16-Jährigen bestand zum Zeitpunkt der Einlieferung Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben Ermittlungen zu Tathergang und Hintergründen aufgenommen.

