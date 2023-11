Hemer/Iserlohn: Überflutete Straßen nach Starkregen

Der Starkregen in der Nacht zu Mittwoch sorgte für geflutete Straßen in Hemer (Symbolbild).

Hemer/Iserlohn Geflutete Straßen, Ampelausfall, gesperrte Brücke: Der Starkregen in der Nacht sorgt für viel Arbeit bei Feuerwehr und Polizei. Das ist passiert.

Heftige Regenfälle sorgten in der Nacht und in den frühen Morgenstunden für viel Arbeit bei Feuerwehr und Polizei. Dabei hat es nach ersten Erkenntnissen Hemer stärker getroffen, als Iserlohn. Um 4.15 Uhr wurde der Polizei der Ausfall der Ampel an der Märkischen Straße, Ecke Hauptstraße gemeldet, der auch im Berufsverkehr noch anhält. Nach ersten Informationen wurden in der Geitbecke, Mendener Straße, Unter dem Asenberg, Im Ohl/Kantstraße die Straßen geflutet. Am Apriker Weg lief ein Keller voll. Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen an mehreren Stellen im Stadtgebiet im Einsatz.

In Iserlohn sperrte die Feuerwehr die Schoofs Brücke am Lenninghauser Weg in Drüpplingsen aufgrund eines zu hohen Pegelstandes der Ruhr.

