Hemer: Islam-Ausstellung will Vorurteile abbauen

Hemer Im JuK öffnet eine Islam-Ausstellung. Zum Programm gehört eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die Weltkrise und der Weg zum Frieden“.

Fragen beantworten und Vorurteile aus der Welt schaffen ist aus Sicht der Veranstalter das Ziel der Islam-Ausstellung, die von Freitag, 2. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, im Jugend- und Kulturzentrum (JuK) an der Parkstraße in Hemer stattfindet. Imame der Ahmadiyya-Moschee und Gästebetreuer stellen die Geschichte des Islams und dessen Wirkung auf die Welt vor. In einer Podiumsdiskussion am Freitag um 17 Uhr diskutieren Kai Hartmann, Leiter der Europaschule, Andrea Lipproß vom Verein Phoenix, der Iserlohner Pfarrer Bernd Neuser und Imam Farhad Gaffar zum Thema „Die Weltkrise und der Weg zum Frieden“ miteinander.

Ein Tisch mit Koran-Büchern in verschiedenen Übersetzungen ist das Kernstück der Ausstellung. Drumherum wird auf Roll-ups die Geschichte des Islams geschildert. Schon 2015 war die Wanderausstellung zu Gast in Hemer. Zeitgleich findet die Islam-Ausstellung auch im hessischen Erzhausen statt, organisiert werden die Ausstellungen vom Dachverband der Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine aus Indien stammende Glaubensrichtung innerhalb des Islams.

Zentraler Teil der Islam-Ausstellung war auch schon 2015 eine Ansammlung von Koran-Exemplaren in unterschiedlichen Sprachen. Foto: Ahmadiyya Gemeinde / Privat

Religionen mit gleicher Basis

„Muslime, Christen und Juden. Die Basis ist genau die gleiche. Unsere Kulturen haben so viele Ähnlichkeiten“, erklärt Shahid Ahmad Butt, Imam der Iserlohner Gemeinde, das Ziel der Ausstellung. Nicht nur auf die Geschichte des Islams, sondern auch auf die aktuelle Situation der Muslime auf lokaler und überregionaler Ebene wollen die Vertreter der Moschee eingehen. „Wir wollen uns öffnen, um Ängste und Vorurteile zu bekämpfen“, so der Imam weiter.

Die Islamische Ahmadiyya-Gemeinschaft Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (Islamische Ahmadiyya-Gemeinschaft) ist eine Glaubensrichtung des Islams und versteht sich selbst als Reformbewegung. Gegründet wurde sie im Jahr 1889 in Indien. Die Glaubensgemeinschaft geht davon aus, dass der von allen Muslimen erwartete Reformer und Messias in der Person Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, dem Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, bereits erschienen ist. Spiritueller Führer der Gemeinschaft ist ein Kalif. Die Moschee der islamischen Glaubensgemeinschaft befindet sich in Iserlohn am Barendorfer Bruch 15. Rund 160 Mitglieder hat die Gemeinschaft in Iserlohn laut einer Schätzung, darunter auch viele aus Hemer und Menden.

Die Ausstellung beginnt am Freitag um 12 Uhr mit einer Eröffnungszeremonie. Geplant sind auch Grußworte von Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer und Mendens Bürgermeister Roland Schröder. Um 17 Uhr folgt dann eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die Weltkrise und der Weg zum Frieden“. Darum soll es um die Frage gehen, wie man in Zeiten von Krisen und Kriegen gemeinsam Frieden in der Welt erreichen kann. „Die Lehre des Islams ist Frieden. Der Islam ist Garant für den Frieden in der Welt“, sagt dazu Shahid Ahmad Butt.

Religion und Globalisierung

Am Samstag um 17 Uhr hält Shahid Ahmad Butt einen Vortrag mit dem Titel „Die Rolle der Religion in Zeiten der Globalisierung“. Ghalib Nasir, Vorsitzender der Ahmadiyya-Jugendorganisation kommentiert: „Die Welt ist kleiner geworden und mittlerweile wie ein Dorf. Das birgt auch Probleme. Religion spielt eine große Rolle, Frieden, Verbundenheit und Toleranz zu schaffen.“

Ansonsten ist die Ausstellung am Freitag von 12 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Kameras und Fotoaufnahmen werden von dem Event erstellt. Wer nicht auf den Aufnahmen abgebildet werden soll, kann dies den Organisatoren vor Ort mitteilen.

