Nach einer Attacke auf zwei Männer in Hemer ermittelt die Polizei.

Prügelei Hemer: Jugendliche greifen zwei Männer mit Stange an

Hemer. Zwei Männer sind im Zentrum von Hemer von Jugendlichen attackiert worden. Sie wurden mit einer Stange geschlagen und kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei in Hemer fahndet nach einer etwa sechsköpfigen Gruppe, die am Sonntag zwei Männer auf dem Radweg hinter dem Hallenbad-Neubau angegriffen hat. Die beiden Männer wurden laut Polizeimitteilung am Sonntagabend mit einer Art Stange geschlagen.

Beide erlitten Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die mutmaßlich jugendlichen Täter flüchteten. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld des Tatortes blieb erfolglos.

