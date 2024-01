Hemer: Kann die Firma C. W. Albert gerettet werden?

Bredenbruch In der insolventen Firma C. W. Albert in Hemer läuft der Betrieb weiter. So will der Insolvenzverwalter den Betrieb retten.

Auch nach dem Jubiläumsjahr wird weiter an der Rettung der Firma C. W. Albert in Hemer gearbeitet. Der Insolvenzverwalter Andreas Grund bestätigt Gespräche mit einigen potenziellen Investoren, die einen Einstieg in das Unternehmen prüfen. Derweil läuft die Produktion an der Ihmerter Straße in Bredenbruch weiter.

Im August hatte das Unternehmen vorläufige Insolvenz angemeldet. Anfang Oktober ist dann das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Im Dezember fand die Gläubigerversammlung statt, auf der der Insolvenzverwalter über den Fortgang des Verfahrens berichtete. Die Unsicherheit für die Beschäftigten dauert also schon bald ein halbes Jahr.

Produktion läuft unvermindert weiter

Der Geschäftsbetrieb wird auch in der Insolvenz fortgeführt. „Die Produktion läuft unvermindert weiter. Das Unternehmen lag beim Umsatz sowohl im November als auch im Dezember deutlich über Plan“, teilt Thomas Feldmann als Sprecher der Kanzlei „AndresPartner“ mit. Das Unternehmen beschäftigte bei Insolvenzeröffnung 53 Mitarbeiter. Nur einige wenige hätten seither das Unternehmen verlassen, so der Insolvenzverwalter.

Drei Monate lang hatten die Beschäftigten Insolvenzgeld erhalten. Anschließend wurden die Löhne und Gehälter wieder durch das Unternehmen getragen. Das Unternehmen ist jetzt 151 Jahre alt. Caspar-Wilhelm Albert hatte 1873 eine Messing-Gießerei gegründet und mit der Produktion von Messingbeschlägen für den Ladenbau begonnen. Der Ladenbau ist auch heute noch Produktionsschwerpunkt. C. W. Albert fertigt hochwertige Ladeneinrichtungen aus Stahl und Edelstahl für Textil-Geschäfte. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen eine hochmoderne Pulverbeschichtungsanlage in Betrieb genommen.

In Bredenbruch ist die Zuversicht groß, dass C. W. Albert gerettet werden kann, zumal die Kanzlei „AndresPartner“ vor Ort kein Unbekannter. Ihr gelang es, das Drahtwerk Friedr. Lötters im Rahmen einer Eigenverwaltung zu sanieren. Standort, Geschäftsbetrieb und 65 Arbeitsplätze wurden auf diese Weise gesichert.

