Hemer: Katalysatoren von mehreren Autos gestohlen

Hemer. Die Polizei in Hemer fahndet nach Dieben, die nachts in drei unterschiedlichen Straßen die Katalysatoren von Autos abmontiert haben.

Auf Katalysatoren haben es Diebe in Hemer abgesehen. An mehreren Fahrzeugen an der Urbecker Straße, Jahnstraße und am Kastanienweg wurden die Bauteile laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch abmontiert. Betroffen waren ein Fords, ein Opel und ein VW.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

