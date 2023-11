Hemer: Keating, Luxuslärm und neue Preise im Sauerlandpark

Hemer 2024 bietet der Sauerlandpark Hemer viele Highlights: Ronan Keating und Luxuslärm kommen. Aber die Eintrittspreise werden erhöht.

Der Sauerlandpark Hemer kann ein Rekordjahr feiern und startet 2024 mit einem Rekord an Veranstaltungen durch. Zu den vielen Höhepunkten gehören Ronan Keating beim Sommer-Open-Air und die Reunion von „Luxuslärm“.

Die vergangenen zwölf Monate waren die erfolgreichsten unserer Geschichte. Thomas Bielawski, Geschäftsführer der Sauerlandpark GmbH

Der ganze Monat Dezember mit den Adventswochenenden, der Eisbahn und dem Wintergarten als Attraktionen fehlt noch in der Besucherbilanz, und doch kann der Sauerlandpark mit 308.000 Besuchern schon jetzt einen neuen Rekord vermelden. „Die vergangenen zwölf Monate waren die erfolgreichsten unserer Geschichte – trotz des kalten Frühjahrs und der vielen verregneten Sommertage. Darauf sind wir sehr stolz. Dieser Zuspruch ist ein Kompliment für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

Mit einem vollen Programm in das Jahr 2024

Auf den Lorbeeren will sich das Parkteam aber nicht ausruhen und hat jetzt zusätzlich zu den bereits bekannten Sommer-Open-Airs mit Silbermond und PUR weitere Höhepunkte des kommenden Jahres vorgestellt. Weit über 140 Veranstaltungen wird es geben. Route 46, Herbstlichtgarten, Oktoberfest, Frühlings- und Herbstmarkt und der fantastische Tag, diesmal mit dem „Kikaninchen“ und „PAW Patrol“ sind weiter dabei.

Eventleiter Oliver Geselbracht (li.) und Geschäftsführer Thomas Bielawski (re.) stellten das Programm des Sauerlandparks vor und begrüßten Jini Meyer und Henrik Oberbossel, die ein exklusives „Luxuslärm“-Konzert geben. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Die Nachricht schlechthin für die heimischen Musikfans ist die einmalige Reunion der Band „Luxuslärm“. „Die Idee musste lange reifen, und nun ist es endlich so weit. ‚Leb deine Träume’ war einer unserer größten Hits. So dachte ich immer öfter darüber nach, den Fans, und auch uns, einen Traum zu erfüllen: Noch einmal gemeinsam mit den Bandmitgliedern, mit denen dies denkbar und realisierbar war, auf der Bühne zu stehen“, sagt Frontfrau Jini Meyer. Ihr ist es gelungen, Henrik Oberbossel und weitere Bandmitglieder für ein exklusives Konzert am Samstag, 11. Mai, zu vereinen.

Luxuslärm feiern für ein Konzert im Sauerlandpark eine Reunion Foto: Björn Braun / Björn Braun/fotos-braun.de

Seit 2007 arbeitete sich die Letmather Formation zu einer der bekanntesten deutschsprachigen Bands empor. 2016 folgte dann die Auflösung. „Der Sauerlandpark ist unser zweites Zuhause gewesen. Wir sind die Band mit den meisten Parkauftritten“, sagt Jini Meyer. „Wir werden wieder viele Menschen aus der Region zusammenführen“, freut sich Henrik Oberbossel auf den Auftritt. Mit dabei sind besondere musikalische Gäste. Der Vorverkauf beginnt am 2. Dezember.

Ronan Keating gastiert am 31. August in Hemer

Hemer: Das sind erste Höhepunkte im Sauerlandpark 2024 Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai: Frühlingsmarkt im Park Samstag, 11. Mai: Luxuslärm & friends - eine einmalige Reunion mit ganz besonderen Gästen Sonntag, 12. Mai: Der fantastische Tag - das Kinder- und Familienfest mit dem Kikaninchen und „PAW Patrol“ Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni: Sauerländerei - das Genießerfest des Sauerlands Donnerstag, 6. Juni: Sauerländer Firmenlauf Freitag, 11. Juni, bis Sonntag, 14. Juli: Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft Samstag 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni: Sauerland-Beetle-Treff im Park Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni: Route 46 - das US-Car-Festival Samstag, 6. Juli, bis Dienstag, 20. August: Märkische Bank Strandgarten Freitag, 9. August, und Samstag, 10. August: Achkarrer Wein-Wochenende Samstag, 24. August: Silbermond Open-Air Freitag, 30. August: PUR Open-Air Freitag, 31. August: Ronan Keating Live 2024 Samstag, 7. September: 11. Hemeraner Oktoberfest Freitag, 2. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober: Stadtwerke Hemer Herbstlichtgarten Viele weitere Veranstaltungen auch im Alten Casino werden noch bekannt gegeben.

Nach Silbermond am 24. August und PUR am 30. August verkündet der Park ein weiteres Highlight für die Sommerkonzerte. Pünktlich zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Sänger und Musiker kündigt Ronan Keating eine neue Tour durch Deutschland an. Er wird am Samstag, 31. August, in Hemer machen (Vorverkauf startet am 2. Dezember bei eventim, 4. Dezember über alle anderen). Das Publikum darf sich auf seine einzigartige Live-Performance freuen, denn Ronan Keating ist nicht nur Radiomoderator und TV-Persönlichkeit, wie er aktuell in der Jury bei „The Voice of Germany“ zeight, sondern vor allem ein begnadeter Sänger und Performer, der die Bühne mit seiner Musik zum Leben erweckt.

Der irische Sänger Ronan Keating gastiert im Sauerlandpark Hemer. Foto: Felix Hörhager / Hemer

Tagestickets und viele Dauerkarten werden teurer

Zum neuen Jahr gehört aber auch eine schlechte Nachricht: Viele Tickets für den Sauerlandpark werden deutlich teurer. Die Preise steigen nach einem Beschluss von Aufsichtsrat und Geschäftsführung um bis zu 47 Prozent. „Wir haben alle Anstrengungen unternommen, die Preise in den zuletzt wirtschaftlich angespannten Jahren, also während der gesamten Corona-Pandemie und während der Energiekrise unverändert zu lassen. Wir wollten insbesondere Familien nicht noch zusätzlich belasten. Nun aber sorgen die in allen Bereichen enorm gestiegenen Kosten und die Inflation dafür, dass wir handeln müssen“, erklärt Bürgermeister Christian Schweitzer als Aufsichtsratsvorsitzender. Alle Fraktionen im Rat haben diese Entscheidung mitgetragen.

Preis für Dauerkarte S bleibt unverändert

Auf Initiative Schweitzers und des gesamten Aufsichtsrats bleiben aber alle Dauerkarten für Jugendliche (U18) und die Dauerkarte S, die für Spaziergänge, zum Sporttreiben und für Spielplatzbesuche ausreicht, im Preis unverändert (24 Euro Einzelkarte, 34 Familien, 14 Jugendliche). Allerdings ist der Soundgarten darin nicht mehr enthalten. Das Tagesticket verteuert sich erstmals nach sieben Jahren ab 1. Januar von 5 auf 7 Euro (Kinder von 7 bis 17 Jahre 4 Euro, Schüler/Studenten 5 Euro, Familien 20 Euro).

Erstmals seit 2018 hat der Park seine Dauerkarten-Struktur überarbeitet. Der Preis der Dauerkarte L (mit Soundgarten, Strandgarten und vielen Festen) für Familien steigt von 49 auf 72 Euro (Einzel auf 48, Jugendliche 15 Euro). Im Weihnachtsvorverkauf bis 7. Januar ist sparen möglich. „Diese Preissteigerung fällt etwas höher aus, als beim letzten Mal im Jahr 2018, als wir den Preis für die Dauerkarte L um 15 Euro erhöhen mussten. Damit einher geht allerdings auch eine Aufwertung des Tickets durch weitere neue Veranstaltungstage wie das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft“, erklärt Thomas Bielawski. Mit den Preisanpassungen bleibe der Sauerlandpark im Vergleich zu den anderen ehemaligen nordrhein-westfälischen Landesgartenschau-Geländen noch immer günstig.

Eine Dauerkarte XL (Einzel 79 Euro, Familie 130 Euro) wird auf Wunsch vieler Besucher wieder eingeführt. Inklusive ist zum Beispiel der Herbstlichtgarten, außerdem gibt es Rabatte und frühere Vorverkaufsfristen.

