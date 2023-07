Hemer: Kind auf Überweg in der Geitbecke angefahren

Hemer. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7 in Hemer ist am Freitag ein Kind verletzt worden. Das ist passiert.

Ein 11-jähriger Junge ist am Freitag gegen 13 Uhr beim Überqueren der Kreuzung Geitbecke in Hemer von einem Kleinlaster erfasst und verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei überquerte der Junge mit seinem Tretroller aus der Innenstadt kommend bei Grünlicht den Fußgängerüberweg in Richtung Geitbecke. Ein von der Hauptstraße nach links in die Märkische Straße abbiegender Lkw-Fahrer übersah das Kind und erfasste es mit seinem Kleinlaster.

Mit Rettungswagen in Klinik gebracht

Der Junge wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Durch den Unfall und die anschließende Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße 7 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

