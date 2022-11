Hemer: Kinder und Erwachsene bauen Lego-Stadt der Zukunft

Hemer. Wie sieht Hemer wohl im Jahr 2052 aus? Dieser Frage gingen Erwachsene und Kinder nach und erbauten ihre Ideen mit Hilfe von Lego-Steinen.

Endlich wieder einmal Kind sein und dem kindlichen Spielbetrieb freien Lauf lassen, das war in den vergangenen Tagen in der Freien evangelischen Gemeinde Hemer möglich. Nach den Lego-Bautagen für Kinder gab es auch ein Angebot für alle älteren Lego-Fans. Unter dem Titel „Fit For ‘52“ waren alle Interessierten zwischen 14 und 99 Jahren eingeladen, gemeinsam ihre Vision von Hemer im Jahr 2052 mit kleinen Steinchen zu bauen.

An zwei Abenden und einem Vormittag machten sich die älteren „Spielkinder“ in den Gemeinderäumlichkeiten an der Zeppelinstraße eifrig ans Werk und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Wie bei den Kindern standen den Bauherren auch diesmal neben Bau-Sets verschiedenster Kategorien auch einzelne Steine zum Umsetzen eigener kreativer Ideen zur Verfügung.

Dank der über 40 Teilnehmern, darunter nicht nur Gemeindemitglieder, sondern auch viele externe Interessierte, herrschte reges Treiben. Der älteste Teilnehmer war Klaus-Dieter Kabelitz. Der 60-Jährige ist Mitglied der FeG Hemer und schätzte an der Aktion besonders das Miteinander. Neben dem gemeinschaftlichen Bauen blieb immer noch Zeit für gute Gespräche. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Kabelitz im Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis ordentlich Werbung für die Aktion gemacht. „Früher schon habe ich mit den Kindern eifrig gebaut“, beschreibt Kabelitz seine Begeisterung für die kleinen bunten Plastiksteinchen und seine Motivation an der Stadtvision teilzunehmen.

Zwischen den Bauphasen gab es immer wieder Pausen, in denen sich die Bauherren mit Snacks und Getränken versorgen konnten und zudem einen kleinen geistlichen Input erhielten. Samstagmorgen wurde nach einem gemeinsamen Brunch, bei dem auch zwei Lego-Sets verlost wurden, gestartet. Am Nachmittag war dann die Vision von Hemer 2052 fertig. Viele große Bauten, moderne Fortbewegungsmittel und vieles mehr waren in der Traumstadt zu finden. Stolz begutachteten alle, was sie Dienstag- und Freitagabend sowie Samstag gemeinsam geschafft hatten.

Gelungene Premiere der Lego-Aktion in Hemer

Lange währte der Traum der Stadt jedoch nicht. Am Samstagabend wurde die Stadt bereits zurückgebaut und alle Lego-Steine wieder feinsäuberlich nach Farben oder Bau-Sets sortiert und verpackt. Der Anhänger vom Bund der FeG, der mit der Lego-Aktion durch ganz Deutschland tourt, stand bereits bereit. Als nächstes wartet Siegen auf die Aktion. Die Gemeinde blickt begeistert auf tolle Lego-Bautage zurück. Nach 2009 und 2012 fand die Aktion für Kinder zum dritten Mal statt, das Erwachsenenangebot feierte Premiere. Im kommenden Jahr beschäftigt sich die FeG mit einem anderen Projekt, das allen am Herzen liegt. Zum fünften Mal wird es im Mai ein Musicalprojekt mit Alexander Lombardi geben.

