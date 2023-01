Hemer: Kinderkarneval in der Schule „Ballett meets Pop“

Hemer. Die neue Reihe zur Kinderkultur startet am 19. Februar. Vier Termine im Jahr finden an der Schule „Ballett meets Pop“ statt

Die Reihe zur „Kinderkultur“ startet mit einem Event zu Karneval. Unter dem Motto „Wir feiern Karneval“ laden die Schule „Ballett meets Pop“ und das Kulturbüro der Stadt Hemer am Sonntag, 19. Februar, von 12 Uhr bis 15 Uhr alle Mädchen und Jungen ab drei Jahren (bitte ohne Begleitpersonen) in die Räumlichkeiten der Ballettschule an der Rückertstraße ein, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und zu basteln.

Der Eintritt pro Kind kostet zwei Euro. Darin inklusive ist nicht nur die Veranstaltung selbst, sondern auch eine kleine Überraschung, die auf alle wartet, die ihr Ticket vorab gekauft haben. Die Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Ticketshop des Sauerlandparks und bei Ballett meets Pop. „Selbstverständlich dürfen alle kleinen Gäste auch verkleidet kommen‘, schreibt das Kulturbüro.

Vier Veranstaltungen sind geplant

Die Stadt plant ebenfalls drei weitere Veranstaltungen zur Kinderkultur in der Schule „Ballett meets Pop“. Am Sonntag, 7. Mai, wird der Muttertag gefeiert, am Sonntag, 29. Oktober, gibt es ein Programm zu Halloween, am Sonntag, 10. Dezember, feiert die Kinderkultur Weihnachten.

„Gerade als das Kulturbüro der Stadt Hemer wieder mit mehr Kinderveranstaltungen im Eventkalender durchstarten wollte, kam Corona dazwischen“, schreibt die Stadt. Nun aber, nachdem die Pandemie ganz offenbar ein Ende gefunden hat, sollen zukünftig wieder vier Mal im Jahr gemeinsame Veranstaltungen an der Westiger Rückertstraße 18f stattfinden, so die Mitteilung.

