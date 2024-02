Hemer: Klavierkonzert als „Besondere Lernleistung“

Hemer Manuel Ganzer von der Europaschule stellte sich in der Abiturphase der „Besonderen Lernleistung“ und begeisterte bei einem Klavierkonzert.

Ein eigenes Konzert in Hemer spielen, moderieren, planen und vorbereiten? Ausgerechnet in der Abiturphase, nur wenige Wochen vor den Klausuren? All das verlangt, verbunden mit einer schriftlichen Arbeit und einem Kolloquium, die „Besondere Lernleistung”. So ermöglicht sie Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen, Interessen und hohem Engagement, diese im Rahmen der Schule zu zeigen und wie ein zusätzliches Fach in das Abitur einfließen zu lassen.

Premiere an der Europaschule

An der Europaschule Hemer entschied sich erstmals ein Schüler der Q2 für diese „Besondere Lernleistung“: Manuel Ganzer präsentierte am Samstag im stilvollen Ambiente des Hauses Hemer vor gut 50 Gästen sein Klavierkonzert. Mit dem Programm hatte er sich hohe Ansprüche gestellt, denen er im Konzert wunderbar gerecht wurde.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mit Bachs Präludium und Fuge in B-Dur eröffnete der junge Musiker den Abend. Lob verdienen hier vor allem die sehr klar gespielten Fugeneinsätze – bei Bach kann man sich nicht verstecken, sondern muss die Herausforderungen annehmen. Darauf folgte das berühmte Prelude in cis-Moll von Sergei Rachmaninoff. Hier und auch in der sich anschließenden Sonate von Beethoven in c-Moll überzeugte Manuel vor allem durch seine ausdrucksstarke Dynamik und Phrasierung. In den Fortissimo-Abschnitten kostete er die Möglichkeiten des Flügels voll aus, um dann die ruhigeren Sätze bzw. Abschnitte innig, aber trotzdem mit Leichtigkeit zu musizieren. Hinsichtlich des Tempos im Allegro und Presto stellte er sich selbst sehr hohe Anforderungen. Den Abschluss bildete „Questions c-Moll”, eine Pop-Ballade von Michael Schütz, mit deren Interpretation Manuel die Zuhörer verzauberte.

Sämtliche Stücke wurden von ihm sehr einladend und persönlich anmoderiert, so dass sich sowohl der Kenner als auch der ungeübte Konzertbesucher angesprochen fühlte. Wer mehr wissen wollte, konnte in das ausliegende Infoheftchen zu den Werken und ihren Komponisten schauen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer