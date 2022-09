Hemer: Klinikpersonal löscht brennende Matratze

Frönsberg. Das schnelle Eingreifen des Klinikpersonals in der LWL-Klinik Hemer hat einen größeren Brand verhindert.

Ein bestätigtes Feuer in der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer hat am Montag gegen 13 Uhr die Sirenen in der Stadtmitte, in Frönsberg und Ihmert heulen lassen. Die Hauptwache rückte mit Verstärkung durch die Löschzüge Mitte und Süd aus.

Die Brandmeldeanlage der Klinik hatte ausgelöst, nahezu zeitgleich ging auch der Notruf ein. In einem Patientenzimmer stand eine Matratze in Flammen. Das für solche Fälle geschulte Personal konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen und die Matratze ins Freie befördern. Trotz der Rauchgase gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz den Brandort und lüftete die Station.

