Hemer: Kollision vor Grundstückseinfahrt

Die Polizei musste am Freitag zu einem Unfall in die Von-Wrede-Straße ausrücken.

Hemer Ein Hemeraner hatte beim Fahren von seinem Grundstück auf die Von-Wrede-Straße eine Autofahrerin übersehen. Es entstand Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am vergangenen Freitag an der Von-Wrede-Straße gegen 16.40 Uhr. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Hemer übersah beim Ausfahren aus seiner Grundstückseinfahrt eine 63-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Straße unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

