Hemer: Krankenfahrstuhl erst gestohlen, dann abgebrannt

Hemer. Ein Krankenfahrstuhl ist in Hemer vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses gestohlen und dann in einem nahegelegenen Waldstück angezündet worden.

Einen elektrischen Krankenfahrstuhl haben unbekannte Täter in Hemer am Wochenende zunächst gestohlen und dann abgebrannt. Laut Polizeibericht wurde das Fahrzeuge in der zu Samstag vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Straße An der Werthwiese entwendet, wo es zum Aufladen geparkt war. In einem nahegelegenen Waldstück wurde es dann entzündet.

Eine Zeugin fand den Krankenfahrstuhl, der durch das Feuer völlig zerstört wurde, am Morgen in dem Waldstück auf. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

