Hemer: Krankenhaus-Mitarbeiter bei Feier ausgezeichnet

Hemer Bei einer gemeinsamen Feier der Stadtklinik und der Lungenklinik wurden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt.

Bei einer gemeinsamen Feier der Stadtklinik und der Lungenklinik in Hemer standen Jubilarehrungen an. Die feierliche Atmosphäre würdigte das langjährige Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Torsten Schulte, Kaufmännischer Direktor der Lungenklinik und Geschäftsführer der Stadtklinik, führte die Gäste in einem kleinen Rückblick zurück in die Jahre 1983 sowie 1998 und erinnerte dabei an historische Momente vor 25 und 40 Jahren in der Weltgeschichte. „Wir gratulieren zu diesen beeindruckenden Jubiläen und bedanken uns von Herzen für den alltäglichen Einsatz und die langjährige Zusammenarbeit im Dienst der Gesundheit für unsere Patientinnen und Patienten“, so Torsten Schulte, der die Ehrungen im Namen der beiden Klinikleitungen vornahm.

Seit 25 Jahren und 40 Jahren in Kliniken angestellt

Zu den Geehrten für 25 Jahre Tätigkeit gehören aus der Stadtklinik Maja Alberts und Katrin Berghoff. Aus der Lungenklinik freuen sich Beatrix Böckelmann, Dr. Nicole-Sophie Consdorf, Liane Dümpelmann, Markus Feuerhack, Olivia Gebel, David Gebel, Susanne Glied, Claudia Graumann, Jan Grothe, Florian Hofsäß, Rajesh Mariadassou, Andrea Niedergriese, Sonja Rosen sowie Günther Scherf. Brigitte Schulte wurde zudem für 40 Jahre Zugehörigkeit zur Lungenklinik geehrt.

Goldenes Kronenkreuz als Anerkennung verliehen

Den Jubilarinnen und Jubilaren, die seit 25 Jahren in der Lungenklinik arbeiten, wurde das Goldene Kronenkreuz und eine Urkunde als Dankzeichen der Diakonie in Deutschland überreicht. Das Goldene Kronenkreuz ist ein Symbol für den Einsatz und die Treue im Dienste am Menschen und wird den langjährigen, haupt- und ehrenamtlichen Beschäftigten von Diakonischen Einrichtungen als Auszeichnung verliehen.

Nicht zuletzt überbrachte Dr. Claudia Fremder, Fachvorstand der DGD Stiftung, ihre Glückwünsche persönlich: „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben über 25 und 40 Jahre hinweg maßgeblich zum Erfolg der Stadtklinik und der Lungenklinik beigetragen. Ihre unterschiedlichen Fachgebiete spiegeln die Vielfalt der Aufgaben in den Kliniken wider“, gratulierte Dr. Claudia Fremder.

