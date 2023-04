Hemer: Kreuzung Bräuckerstraße ab Dienstag gesperrt

Am Dienstag beginnen die Bauarbeiten an der Kreuzung.

Hemer. Die Stadt plant eine Deckensanierung an der Kreuzung Bräuckerstraße/Mozartstraße/Höcklingser Weg.

Im Rahmen des Umbaus der Kreuzung Bräuckerstraße/Mozartstraße/Höcklingser Weg wird in Kürze die bereits angekündigte Deckensanierung erfolgen. Wenn die Straßendecke vier Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu asphaltiert wird, ist eine Vollsperrung der Kreuzung von Dienstag, 2. Mai, bis einschließlich Samstag, 6. Mai, laut Stadt notwendig, da in diesem Zuge auch ein Teilbereich der Tragschicht in der Mozartstraße neu aufgebaut wird.

Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert, wobei bereits am Abzweig Im Ohl/Bräuckerstraße auf die Vollsperrung hingewiesen wird. Der Verkehr des Radweges wird um das Baufeld in Form eines provisorischen Weges geleitet.

Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und Polizei kommen durch

Die Stadt Hemer bittet darum, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist jederzeit gewährleistet.

Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Straßenbaumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Agnes Abroian von der Stadt Hemer (a.abroian@hemer.de, 02372/551340) für Fragen gerne zur Verfügung.

