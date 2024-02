Hemer: Kreuzungsumbau beeinträchtigt den Straßenverkehr

Hemer Die Kreuzung Urbecker Straße/ Schützenstraße in Hemer wird umgebaut. Zeitweise wird eine Vollsperrung nötig sein. Die Pläne der Stadt im Detail.

Die Kreuzung Urbecker Straße/Schützenstraße/Am Haseloh in Hemer wird voraussichtlich ab Mittwoch, 14. Februar, durch die Firma Krutmann aus Menden im Auftrag der Stadt Hemer umgebaut.

„Begonnen wird zunächst im Bereich der Gehwege, sodass hier lediglich mit kleineren Einschränkungen im Bereich des Straßenverkehrs gerechnet werden muss“, teilt die Stadt mit. Die Gehwegführung an der Ecke Schützenstraße/Urbecker Straße wird optimiert: Im Rahmen der Schulwegplanung für die Woesteschule und die Realschule wird ein neu angelegter Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) mit taktiler Doppelquerung und entsprechender Beleuchtung entstehen. Außerdem wird in diesem Zuge der Aufenthaltsbereich an der Ecke Am Haseloh/Urbecker Straße durch eine neue Grünfläche komplett ersetzt.

Marode Pflasterfläche in Hemer wird erneuert

Die circa 870 Quadratmeter große Pflasterfläche auf der Straße wird anschließend erneuert. Sie weist große Verdrückungen, Senken und Verschiebungen im Pflaster auf und lässt sich nicht mehr verkehrssicher unterhalten. Dafür werden Asphaltierungsarbeiten notwendig sein, die aus Gründen der Sicherheit unter Vollsperrung durchgeführt werden müssen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, sodass die Stadt Hemer hierzu und zu den Auswirkungen auf Schulbuslinien rechtzeitig informieren wird.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Arbeiten werden voraussichtlich im Juni abgeschlossen. Da sie witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen beziehungsweise Bauzeitverlängerungen infolge Schlechtwetter möglich sein. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 180.000 Euro.

Die Stadt Hemer bittet alle Beteiligten, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist laut Stadtverwaltung jederzeit gewährleistet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer