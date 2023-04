Hemer: Kurze Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Hemer. Die Polizei war mit dem Radar in Hemer-Deilinghofen auf der Suche nach Rasern. Das ist das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessungen.

Die Polizei führte in Hemer-Deilinghofen in der Deilinghofer Straße am 14. April, von 14 bis 14.15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit dem Radar durch. 55 Fahrzeugdaten wurden dabei erfasst. In drei Fällen verhängten die Beamten jeweils ein Verwarngeld. Der höchste gemessene Wert lag bei 66 km/h. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.

