Hemer: Ladendieb (14) hatte Taschenmesser dabei

Hemer Ein jugendliches Diebesduo wurde in Hemer auf frischer tat ertappt. Ein 14-Jähriger trug während des Diebstahls ein Taschenmesser bei sich.

Eine 18-Jährige und ein 14-Jähriger wurden am Freitag laut Bericht der Polizei beim Ladendiebstahl in einer Drogerie am Hemeraner Nöllenhofcenter erwischt. Ein Mitarbeiter holte die Polizei. Der 14-Jährige hatte ein Taschenmesser dabei.

Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Ladendiebstahls beziehungsweise Ladendiebstahls mit Waffen. Der Ladeninhaber erteilte Hausverbote. Der Jugendliche wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

